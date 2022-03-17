Mehmet Erdem

Olur Ya Gel birer çocuk olalım o günden başlayalım Gözlerimiz buluşsun ilk kez bakışalım Ne dün ne de yarın kalsın Biz yeniden doğalım İlk söz dudağında olsun benim adım *** Olur ya kalbinde yer bulur da Yerleşirim yıllarca seversin sonunda Olur ya evet dersin aşkıma Şeytana uyarsın da olmaz mı olur ya *** Gel birer çocuk olalım bugünden başlayalım Gözlerimiz buluşsun ilk kez bakışalım Ne dün ne de yarın kalsın Biz yeniden doğalım İlk söz dudağında olsun benim adım *** Olur ya tüm saatler durur da Sonsuza dek yanımda kalırsın olur ya Olur ya ateş bacayı sarar da Yanmaz dersin yanar da olmaz mı olur ya *** Olur ya tüm saatler durur da Sonsuza dek yanımda kalırsın olur ya Olur ya ateş bacayı sarar da Yanmaz dersin yanar da olmaz mı olur ya

Herkes Aynı Hayatta Herkes aynı hayatta Kendini bir şey sanma Ne kadar çok bilirsen O kadar bela başa *** Sen bilirsin aslında Aklımdan geçenleri Zaman her şeyi çözer Şu beklemek olmasa *** Gözlerimi açsam da, sen çıksan karşıma Gel beni azad et, kayboldum karanlıkta Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma *** Gözlerimi açsam da, sen çıksan karşıma Gel beni azad et, kayboldum karanlıkta Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma *** Herkes aynı hayatta Kendini bir şey sanma Ne kadar çok bilirsen O kadar bela başa *** Sen bilirsin aslında Aklımdan geçenleri Zaman her şeyi çözer Şu beklemek olmasa *** Gözlerimi açsam da, sen çıksan karşıma Gel beni azad et, kayboldum karanlıkta Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma *** Gözlerimi açsam da, sen çıksan karşıma Gel beni azad et, kayboldum karanlıkta Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma *** Gözlerimi açsam da, sen çıksan karşıma Gel beni azad et, kayboldum karanlıkta Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma

Sen Mutlu Ol Ne Olur Nasıl bir kalp bıraktın, bilir misin ardında? Bilir misin kırılan? kalpler düzelmez asla Nasıl bir kalp bıraktın, bilir misin ardında? Bilir misin kırılan? kalpler düzelmez asla *** Dönüp de hiç baktın mı merak edip arkana Eden bulur güzelim kalır sanma yanına Eden bulur güzelim kalır sanma yanına *** Bir gün olsun gülmesem hep ağlasam da olur Karanlığın içinde yalnız kalsam ne olur İnim inim inlesem acı çeksem de olur Benim için fark etmez, sen mutlu ol ne olur İnim inim inlesem acı çeksem de olur Benim için fark etmez, sen mutlu ol ne olur *** Geçmişteki günleri bir an olsun hatırla Yırtmadıysan resmimi ona bakıp da ağla Mutlu günlerimizi sen vaat etmiştin bana Eden bulur güzelim kalır sanma yanına *** Bir gün olsun gülmesem hep ağlasam da olur Karanlığın içinde yalnız kalsam ne olur İnim inim inlesem acı çeksem de olur Benim için fark etmez, sen mutlu ol ne olur İnim inim inlesem acı çeksem de olur Benim için fark etmez, sen mutlu ol ne olur İnim inim inlesem acı çeksem de olur Benim için fark etmez, sen mutlu ol ne olur

Bir Harmanım Bu Akşam Sorum yok soranım yok Yolum yok yordamım yok Bir çıkmaz sevdadayım Çekip vuranım yok Günüm yok güneşim yok Uykum yok düşlerim yok Kın olmuş susuyorum Bir tek sırdaşım yok *** Çektiğim acıların Demindeyim bu akşam Pişman desem değilim Bir harmanım bu akşam Her gecenin sabahı Her kışın bir baharı Her şeyin bir zamanı Benim dermanım yok *** Çektiğim acıların Demindeyim bu akşam Pişman desem değilim Bir harmanım bu akşam Her gecenin sabahı Her kışın bir baharı Her şeyin bir zamanı Benim dermanım yok *** Sorum yok soranım yok Yolum yok yordamım yok Bir çıkmaz sevdadayım Çekip vuranım yok Günüm yok güneşim yok Uykum yok düşlerim yok Kın olmuş susuyorum Bir tek sırdaşım yok *** Çektiğim acıların Demindeyim bu akşam Pişman desem değilim Bir harmanım bu akşam Her gecenin sabahı Her kışın bir baharı Her şeyin bir zamanı Benim dermanım yok *** Çektiğim acıların Demindeyim bu akşam Pişman desem değilim Bir harmanım bu akşam Her gecenin sabahı Her kışın bir baharı Her şeyin bir zamanı Benim dermanım yok

Haydi Gel Gidelim Haydi gel gidelim eski günlere Bak herkes çok mutlu ne gerek var kedere Bırak artık kavgayı şimdi barış benle Yiyeceğim üç lokma huzur yoksa nafile *** Vakit geçer olursun pişman gidene Sevgini söyle vaktin var yine de *** Doğru yanlış ararken kırma kimseyi değmez İnsanı mutlu etmek hiçbir şeye benzemez Sen bulamadın ya aşkı yok zannetme Aramaya devam et bekliyordur bir yerde *** Vakit geçer olursun pişman gidene Sevgini söyle vaktin var yine de *** Haydi gel gidelim eski günlere Bak herkes çok mutlu ne gerek var kedere Bırak artık kavgayı şimdi barış benle Yiyeceğim üç lokma huzur yoksa nafile *** Vakit geçer olursun pişman gidene Sevgini söyle vaktin var yine de *** Doğru yanlış ararken kırma kimseyi değmez İnsanı mutlu etmek hiçbir şeye benzemez Sen bulamadın ya aşkı yok zannetme Aramaya devam et bekliyordur bir yerde *** Vakit geçer olursun pişman gidene Sevgini söyle vaktin var yine de Vakit geçer olursun pişman gidene Sevgini söyle vaktin var yine de