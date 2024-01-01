Mehmet Erdem

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Karlı dağlar kara bulut içinde
Yaylası hüzünlü yöresi bir hoş
Sevdalı yolcular umut içinde
Hayalın düğünü töresi bir hoş, bir hoş
***
Han sarhoş hancı sarhoş
Yolda yabancı sarhoş
El çek tabip kalbimden
İçimdeki sancı sarhoş
İçimdeki sancı sarhoş
***
Hayalın düğünü töresi bir hoş, bir hoş
***
Han sarhoş hancı sarhoş
Yolda yabancı sarhoş
El çek tabip kalbimden
İçimdeki sancı sarhoş
İçimdeki sancı sarhoş
***
Bahar gelmiş Nurhak dağı otlanmış
Bizim evde bayram günü kutlanmış
Obalar dağılmış dostlar yadlanmış
Eyvah ayrılığın yaresi bir hoş, bir hoş
***
Han sarhoş hancı sarhoş
Yolda yabancı sarhoş
El çek tabip kalbimden
İçimdeki sancı sarhoş
İçimdeki sancı sarhoş
***
Eyvah ayrılığın yaresi bir hoş, bir hoş
***
Han sarhoş hancı sarhoş
Yolda yabancı sarhoş
El çek tabip kalbimden
İçimdeki sancı sarhoş
İçimdeki sancı sarhoş
***
Mahzuni yıldızım aylar içinde
Bağlanmışım Zülfü yaylar içinde
Yüzemez Yunus'lar çaylar içinde
Deniz vurgununun yaresi bir hoş, bir hoş
***
Han sarhoş hancı sarhoş
Yolda yabancı sarhoş
El çek tabip kalbimden
İçimdeki sancı sarhoş
İçimdeki sancı sarhoş
***
Deniz vurgununun yaresi bir hoş, bir hoş
***
Han sarhoş hancı sarhoş
Yolda yabancı sarhoş
El çek tabip kalbimden
İçimdeki sancı sarhoş
İçimdeki sancı sarhoş
-
Darıldım, darıldım ben sana canım
Böyle mi olacaktı?
Vuruldum, vuruldum baksana kanım
Yerde mi kalacaktı?
***
Darıldım, darıldım ben sana canım
Böyle mi olacaktı?
Vuruldum, vuruldum baksana kanım
Yerde mi kalacaktı?
***
Mapushane içinde
Minderim kana battı
Minderim kana battı
***
Yahu bu ne haldır
Öldüm yedi yıldır
Yahu bu ne haldır
Öldüm yedi yıldır
***
Gardiyan çekti gitti
Gardiyan çekti gitti
***
Dağ gibi, dağ gibi, ömrüm benim
Ne çabuk söndü bitti
***
Darıldım, darıldım ben sana canım
Böyle mi olacaktı?
Vuruldum, vuruldum baksana kanım
Yerde mi kalacaktı?
***
Darıldım, darıldım ben sana canım
Böyle mi olacaktı?
Vuruldum, vuruldum baksana kanım
Yerde mi kalacaktı?
***
Yoruldum, yoruldum hal bilmezden
Yaş geldi kırka çıktı
Dirildim, dirildim geri öldüm
Dostlar bizi bıraktı
***
Yoruldum, yoruldum hal bilmezden
Yaş geldi kırka çıktı
Dirildim, dirildim geri öldüm
Dostlar bizi bıraktı
***
Mahzuni gelir beyler
Bizim yaylada yaylar
Mahzuni gelir beyler
Bizim yaylada yaylar
***
Yahu deli miyim
Yok ölü müyüm
Yahu deli miyim
Yok ölü müyüm
***
Parlayan bizi paylar
Parlayan bizi paylar
Ağlama sızlama anam benim
Bir gün biter yaralar
***
Darıldım, darıldım ben sana canım
Böyle mi olacaktı?
Vuruldum, vuruldum baksana kanım
Yerde mi kalacaktı?
***
Darıldım, darıldım ben sana canım
Böyle mi olacaktı?
Vuruldum, vuruldum baksana kanım
Yerde mi kalacaktı?
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Kanadım değdi sevdaya
Kanadım değdi sevdaya
Kondum, kondum, uçamadım
Aşk şarabın doya doya
Yandım, yandım, içemedim
Yandım da içemedim
**
Oy, tabip, şu yarayı
Sar sarabilir isen
Sevda ateş bir kaledir
Var varabilir isen
Var varabilir isen
**
İçmişim, sarhoşum dünden
İçmişim, sarhoşum dünden
Bayram ederim bugünden
Aşıkların köprüsünden
Döndüm, döndüm, de geçemedim
Döndüm de geçemedim
**
Oy, tabip, şu yarayı
Sar sarabilir isen
Sevda ateş bir kaledir
Var varabilir isen
Var varabilir isen
**
Yan Mahzuni sinesine
Yan Mahzuni sinesine
Bugün bana n'oldu yine?
Düştüm güzeller içine
Kendi kendim seçemedim
Kendimi seçemedim
**
Oy, tabip, şu yarayı
Sar sarabilir isen
Sevda ateş bir kaledir
Var varabilir isen
Var varabilir isen
-
Vay göresim geldi Berçenek seni
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Nasıl unuturum körpe yavrumu
Nasıl unuturum körpe yavrumu
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Oturup ağlasam delidir derler
Nasıl unuturum körpe yavrumu
Nasıl unuturum körpe yavrumu
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Oturup ağlasam delidir derler
***
Bizim elin yiğitleri bol olur
Çalar davulları dizgin dol'olur
Ölüm bizim için tozlu yol olur
Ölüm bizim için tozlu yol olur
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Oturup ağlasam delidir derler
Ölüm bizim için tozlu yol olur
Ölüm bizim için tozlu yol olur
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Oturup ağlasam delidir derler
***
Mahzuni Şerif'im oy beni beni
Hanı ya ikrarsız ikrarın hani
Vay göresim geldi Berçenek seni
Vay göresim geldi kuzular seni
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Oturup ağlasam delidir derler
Vay göresim geldi Berçenek seni
Vay göresim geldi kuzular seni
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Oturup ağlasam delidir derler
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Oturup ağlasam delidir derler
-
Bir elinde kadeh var nerden gelirsin canım?
İçip de ağlamayı derman bilirsin canım
Dünya fani bahçedir bir gün ölürsün canım
***
Adam olamadın gitti zevzek
Beni bilemedin gitti zevzek
***
Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin
Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin
Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin
***
Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin
Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin
Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin
***
Hele bak şu aynaya yüzün yüze benzer mi?
Ta sabahtan uyumuş gözün göze benzer mi?
Vay o boynun devrilsin, özün bize benzer mi?
***
Adam olamadın gitti zevzek
Beni bilemedin gitti zevzek
***
Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin
Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin
Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin
***
Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin
Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin
Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin
Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin
***
Mahsuni bu haliyle nereye vardın canım?
Sen bu ele gelmeden nerde yatardın canım?
Belinde barabellom kimi kurtardın canım?
***
Adam olamadın gitti zevzek
Beni bilemedin gitti zevzek
***
Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin
Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin
Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin
***
Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin
Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin
Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin
***
Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin
-
Dünya zalımlar dünyası
Giden zalım gelen zalım
İnsanlığın yüz karası
Hayvan gibi ölen zalım
***
Zalım zalım zalım zalım
Ne olacak benim halım
Zalım zalım zalım zalım
Ne olacak benim halım
***
Almış ele arsızlığı
Baştan başa yersizliği
Bilmem neden hırsızlığı?
Bilmem neden hırsızlığı?
Yapan değil bilen zalım
***
Zalım zalım meyhaneler
Sarhoş olur divaneler
Zalım zalım zalım zalım
Ne olacak benim halım
***
Ben insanlar dargınıyım
Dertlilerin yorgunuyum
Sanki felek vurgunuyum
Sanki felek vurgunuyum
Bu halıma gülen zalım
***
Zalım zalım zalım zalım
Ne olacak benim halım
Zalım zalım zalım zalım
Ne olacak benim halım
***
Sevmem dünya muradını
Görenler görmüş tadını
Mahzuni'nin ganadını
Mahzuni'nin ganadını
Kırıp kırıp yolan zalım
***
Zalım zalım zalım zalım
Ne olacak benim halım
Zalım zalım zalım zalım
Ne olacak benim halım
-
İşte gidiyorum çeşm-i siyahım
İşte gidiyorum çeşm-i siyahım
Önümüze dağlar sıralansa da sıralansa da
***
Sermayem derdimdir servetim ahım
Karardıkça bahtım karalansa da
Sermayem derdimdir servetim ahım
Karardıkça bahtım karalansa da
***
Hayli dolaşayım yüce dağlarda
Hayli dolaşayım yüce dağlarda
Dost beni bıraktı ah ile zarda ah ile zarda
***
Ötmek istiyorum viran bağlarda
Ayağıma cennet kiralansa da
Ötmek istiyorum viran bağlarda
Ayağıma cennet kiralansa da
***
Bağladım canımı zülfün teline
Bağladım canımı zülfün teline
Sen beni bıraktın elin diline elin diline
***
Güldün Mahzuni'nin berbat haline
Mervanın elinde parelense de
Güldün Mahzuni'nin berbat haline
Mervanın elinde parelense de
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Sarhoşum dünyada sevdiğim
Meyhoş geziyorum yar
Kadehimi doldur da bari
Eller bizi duymasın yar
Ağlamış aşıklar yıllarca
Yüzün görememiş dost
Canım bu perdeyi kaldır bari bari
Canım gülüm dostum
Eller bizi duymasın yar
Canım gülüm dostum
Eller bizi duymasın yar
***
Yüreğim fırgatta oy gurban
İki gözlerim kanda yar
Canım cenderede ey can
Hallerim yamanda dost
Bir kırık tekneyim ey can
Ulu ummanlarda dost
Döndürüp durma gel daldır bari bari
Canım gülüm dostum
Eller bizi duymasın dost
Canım gülüm dostum
Eller bizi duymasın dost
***
Mahzuni'yim vardım gurban
Birgün ulu çarşıya dost
Düşündüm dünyanın yükünü
Kimler çekip taşıya dost
Hasta düşmüş kollarımı kırıp
Şöyle geçip karşıya dost
Bana gülme beni öldür bari bari
Canım gülüm dostum
Eller bizi duymasın dost
***
Canım gülüm dostum
Eller bizi duymasın dost
Canım gülüm dostum
Eller bizi duymasın dost
Canım gülüm dostum
Eller bizi duymasın dost
-
Bu yıl benim yeşil bağım kurudu
Dolu vurdu yapraklarım çürüdü
Bu yıl benim yeşil bağım kurudu
Dolu vurdu yapraklarım çürüdü
Benim de saz tutan elim var idi
Şimdi bir köşede yatar ağlarım
Yatar ağlarım
Benim de saz tutan elim var idi
Şimdi bir köşede yatar ağlarım
Yatar ağlarım
Benim ile lokma yiyip içenler
Gölgemin altında konup göçenler
Benim ile lokma yiyip içenler
Gölgemin altında konup göçenler
Sizi zalim dar günümde kaçanlar
Ben kendi kendime çatar ağlarım
Çatar ağlarım
Sizi zalim dar günümde kaçanlar
Ben kendi kendime çatar ağlarım
Çatar ağlarım
Mahzuni Şerif'im budur ahvalım
Zamane bozulmuş insanlar zalım
Mahzuni Şerif'im budur ahvalim
Zamane bozulmuş insanlar zalım
Kıyamete kadar gider bu halım
Sabır edip matem tutar ağlarım
Tutar ağlarım
Kıyamete kadar gider bu halım
Sabır edip matem tutar ağlarım
Tutar ağlarım
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Gücenme hey sofu baba
Gücenme hey sofu baba
Biz aşığız kör değiliz
Ver bir selam al merhaba
İkiliğe yar değiliz
Ver bir selam al merhaba
İkiliğe yar değiliz
Hudey hudey meyhaneci
Şarabın bugün çok acı
İnsanlar kabe misali
Gelen derviş giden hacı
Oh oh oh oh meyhaneci
Şarabın bugün çok acı
İnsanlar kabe misali
Gören derviş seven hacı
Adem olan adem sever
Adem olan adem sever
Adalete boyun eğer
Kul hakkı dünyayı değer
Biz cana kıyar değiliz
Kul hakkı dünyayı değer
Biz cana kıyar değiliz
Hudey hudey meyhaneci
Şarabın bugün çok acı
İnsanlar kabe misali
Gelen derviş giden hacı
Oh oh oh oh meyhaneci
Şarabın bugün çok acı
İnsanlar kabe misali
Gören derviş seven hacı
Gider Kul Mahzuni gider
Gider Kul Mahzuni gider
Gidip dostu tavaf eder
Benim bildiğim bu kadar
Cahile uyar değiliz
Benim bildiğim bu kadar
Cahile uyar değiliz
Hudey hudey meyhaneci
Şarabın bugün çok acı
İnsanlar kabe misali
Gelen derviş giden hacı
Oh oh oh oh meyhaneci
Şarabın bugün çok acı
İnsanlar kabe misali
Gören derviş seven hacı
Hudey hudey hür aşkına
Yol verin gitsin şaşkına
Adaletsiz padişahın
Canavar girsin köşküne
Hudey hudey meyhaneci
Şarabın bugün çok acı
İnsanlar kabe misali
Gelen derviş giden hacı
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Yalancısın, yalancısın
Yalancısın yâr
Yalancısın, i̇nanamam
Gayrı sana güvenemem
Seher vakti evinize
Vardım, varmaz olaydım
Geçiyordum bağınıza
Vardım, varmaz olaydım
Vardım, varmaz olaydım
Yalancısın, i̇nanamam
Gayrı sana güvenemem
Yalancısın, yalancısın
Yalancısın sen
Boz kayadan pınar akar
Ondan i̇çen çile çeker
Azgın yarama kim bakar?
Sardım, sarmaz olaydım
Sardım, sarmaz olaydım
Yalancısın, i̇nanamam
Gayrı sana güvenemem
Yalancısın, yalancısın
Yalancısın sen
Mahzuni Şerif'in hâli
Aramızda karaçalı
Gittiğin erkanı, yolu
Sordum, sormaz olaydım
Sordum, sormaz olaydım
Yalancısın, i̇nanamam
Gayrı sana güvenemem
Yalancısın, yalancısın
Yalancısın sen
Yalancısın, yalancısın
Yalancısın sen
Yalancısın, i̇nanamam
Gayrı sana güvenemem ben
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