Sen De Vur Gülüm (alaturka Versiyon) Şarkı Sözleri
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Mehmet Erdem
Sen De Vur Gülüm (alaturka Versiyon)
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Birkaç kırık şişe
Biraz da gözyaşı
Biraz da kül olmuş anılarım
Soğuk, sessiz odam
Yalnız akşamlarım
***
Bir gitar, bir de hayal dostlarım
Yaşadığım tüm o soğuk fırtınalarda
Tek limandın sen, demir attığım
**
Sen de vur gülüm
Aşkından heba olsa bile şu gönlüm
Sen de vur gülüm
Olmazsan neye yarar ki kalan ömrüm?
Sen de vur gülüm
Hayatım senden uzak zaten kördüğüm
***
Birkaç kırık şişe
Biraz da gözyaşı
Biraz da kül olmuş anılarım
Soğuk, sessiz odam
Yalnız akşamlarım
Bir gitar, bir de hayal dostlarım
Yaşadığım tüm o soğuk fırtınalarda
Tek limandın sen, demir attığım
***
Sen de vur gülüm
Aşkından heba olsa bile şu gönlüm
Sen de vur gülüm
Olmazsan neye yarar ki kalan ömrüm?
Sen de vur gülüm
Hayatım senden uzak zaten kördüğüm
***
Sen de vur gülüm
Aşkından heba olsa bile şu gönlüm
Sen de vur gülüm
Olmazsan neye yarar ki kalan ömrüm?
Sen de vur gülüm
Hayatım senden uzak zaten kördüğüm