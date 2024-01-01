Mehmet Erdem

Birkaç kırık şişe Biraz da gözyaşı Biraz da kül olmuş anılarım Soğuk, sessiz odam Yalnız akşamlarım *** Bir gitar, bir de hayal dostlarım Yaşadığım tüm o soğuk fırtınalarda Tek limandın sen, demir attığım ** Sen de vur gülüm Aşkından heba olsa bile şu gönlüm Sen de vur gülüm Olmazsan neye yarar ki kalan ömrüm? Sen de vur gülüm Hayatım senden uzak zaten kördüğüm *** Birkaç kırık şişe Biraz da gözyaşı Biraz da kül olmuş anılarım Soğuk, sessiz odam Yalnız akşamlarım Bir gitar, bir de hayal dostlarım Yaşadığım tüm o soğuk fırtınalarda Tek limandın sen, demir attığım *** Sen de vur gülüm Aşkından heba olsa bile şu gönlüm Sen de vur gülüm Olmazsan neye yarar ki kalan ömrüm? Sen de vur gülüm Hayatım senden uzak zaten kördüğüm *** Sen de vur gülüm Aşkından heba olsa bile şu gönlüm Sen de vur gülüm Olmazsan neye yarar ki kalan ömrüm? Sen de vur gülüm Hayatım senden uzak zaten kördüğüm