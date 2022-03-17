Durun Ayaklarım Şarkı Sözleri
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Mehmet Erdem
Durun Ayaklarım
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Nasıl bir kalp bıraktın, bilir misin ardında?
Bilir misin kırılan? kalpler düzelmez asla
Nasıl bir kalp bıraktın, bilir misin ardında?
Bilir misin kırılan? kalpler düzelmez asla
***
Dönüp de hiç baktın mı merak edip arkana
Eden bulur güzelim kalır sanma yanına
Eden bulur güzelim kalır sanma yanına
***
Bir gün olsun gülmesem hep ağlasam da olur
Karanlığın içinde yalnız kalsam ne olur
İnim inim inlesem acı çeksem de olur
Benim için fark etmez, sen mutlu ol ne olur
İnim inim inlesem acı çeksem de olur
Benim için fark etmez, sen mutlu ol ne olur
***
Geçmişteki günleri bir an olsun hatırla
Yırtmadıysan resmimi ona bakıp da ağla
Mutlu günlerimizi sen vaat etmiştin bana
Eden bulur güzelim kalır sanma yanına
***
Bir gün olsun gülmesem hep ağlasam da olur
Karanlığın içinde yalnız kalsam ne olur
İnim inim inlesem acı çeksem de olur
Benim için fark etmez, sen mutlu ol ne olur
İnim inim inlesem acı çeksem de olur
Benim için fark etmez, sen mutlu ol ne olur
İnim inim inlesem acı çeksem de olur
Benim için fark etmez, sen mutlu ol ne olur
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Bükme boynunu ne olur
Dayanamam bu haline
Paslı bir hançer gibi
Saplanırsın kalbime
***
Geçer güzelim bunlarda
Karlar erir dağlarda
Sen gittin gideli
Çok yalnızım buralarda
***
Telefonun bir ucunda
Ağlayıp durma ne olur
Sen benim hayat balımsın
Kalbimi kırma ne olur
***
Telefonun bir ucunda
Ağlayıp durma ne olur
Sen aşkların en güzeli
Kalbimi kırma ne olur
***
Geçer güzelim bunlarda
Karlar erir dağlarda
Sen gittin gideli
Kafam bozuk buralarda
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