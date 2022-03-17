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7/24 Dinle Durun Ayaklarım

Durun Ayaklarım Şarkı Sözleri

Mehmet Erdem Durun Ayaklarım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mehmet Erdem Durun Ayaklarım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Durun Ayaklarım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mehmet Erdem

Mehmet Erdem

Durun Ayaklarım

  • Sen Mutlu Ol Ne Olur

  • Geçer Güzelim

  • Ah Akşamlar

  • Bu Aleme Geldim

  • Evde Yoktun

  • Neden Olmasın

  • İnadı Bırak

  • Bir Çay İçimlik

  • Bu Bana Yeter

  • Durun Ayaklarım

  • Of Anam Of

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