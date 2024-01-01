Seni Kimler Aldı Şarkı Sözleri
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Mehmet Erdem
Seni Kimler Aldı
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Yürüyorum hasretin, acının üstüne
Sığmıyorum dünyaya, dar geliyor
Geceler mi uzadı, bu karanlık ne?
Gönlümün bayramları, şenliği söndü
***
Seni kimler aldı, kimler öpüyor seni?
Dudağında, dilinde
Ellerin izi var
***
Deli gözlerin gelir aklıma
Gülüşün, öpüşün, iç çekişin gelir
***
Seni kimler aldı, kimler öpüyor seni?
Dudağında, dilinde
Ellerin izi var