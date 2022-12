Mehmet Erdem

Kırık dökük şu kalbimde, kederimsin sebebimsin Yitip giden şu ömrümde, tükenmeyen ümidimsin Her anı birlikte, yaşamak dururken elimizde Nasıl bir zamana, ne günlere kaldık ikimiz de *** Sensiz ben olamam, yıkılırım ayakta duramam Eğlenemem gülemem, kaybolurum yokluğunda yaşayamam *** Sensiz ben olamam, yıkılırım ayakta duramam Eğlenemem gülemem, kahrolurum yokluğunda yaşayamam *** Hapisteyim dışarında, yaslanırım efkarıma Düşe kalka çare bulur, herkes kendi hesabına Benim gönül bahçem ateşlere döndü harap oldu Bu yangın her şeyi, küllere döndürdü öyle durdu *** Sensiz ben olamam, yıkılırım ayakta duramam Eğlenemem gülemem, kaybolurum yokluğunda yaşayamam *** Sensiz ben olamam, yıkılırım ayakta duramam Eğlenemem gülemem, kahrolurum yokluğunda yaşayamam

Dize geldim anladım ki bu alem budur Yazamadım sevdiğime beş altı satır Neyse dedim de duruldum tutundum aşka Hem üzüldüm hem de üzdüm susaydım keşke *** Duman oldum o halimden eser kalmadı Aşkım figanım gülüm baharım Meyhanelerde sakiler derman olmadı Çok istedim olsun diye sensiz olmadı *** Bana yine gül yüzünle gel, tek sözümle gel Gözüm yolda, gönlüm sende kaldı al da gel Yana yana yaz oldu kışım, kor oldu düşüm Can yürekte, yürek sende kaldı al da gel *** Bana yine gül yüzünle, gel tek sözümle gel Gözüm yolda, gönlüm sende kaldı al da gel Yana yana yaz oldu kışım, kor oldu düşüm Can yürekte, yürek sende kaldı al da gel *** Geceleri gündüzlere katıp dururken Sıkılmadan orada burada atıp dururken Uzun ince bir yollarda kayarken alem Ne hallere düştük ulan durup dururken *** Duman oldum o halimden eser kalmadı Aşkım figanım gülüm baharım Meyhanelerde sakiler derman olmadı Çok istedim olsun diye sensiz olmadı *** Bana yine gül yüzünle gel, tek sözümle gel Gözüm yolda, gönlüm sende kaldı al da gel Yana yana yaz oldu kışım, kor oldu düşüm Can yürekte, yürek sende kaldı al da gel *** Bana yine gül yüzünle gel, tek sözümle gel Gözüm yolda, gönlüm sende kaldı al da gel Yana yana yaz oldu kışım, kor oldu düşüm Can yürekte, yürek sende kaldı al da gel *** Bana yine gül yüzünle gel, tek sözümle gel Gözüm yolda, gönlüm sende kaldı al da gel Yana yana yaz oldu kışım, kor oldu düşüm Can yürekte, yürek sende kaldı al da gel