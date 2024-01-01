Halay Türküleri Şarkı Sözleri
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Mehmet Erenler
Halay Türküleri
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Bugün ayın ışığı
Elinde bal kaşığı
***
Gine nerden geliyon da
Mehlenin yakışığı
Gine nerden geliyon da
Mehlenin yakışığı
***
Vay nerdesin nerdesin
Kaldır camın perdesin
***
Diyeceğim çok ama da
Kalabalık yerdesin
Diyeceğim çok ama da
Kalabalık yerdesin
***
Köprüden geçti gelin
Elinde teşti gelin
***
Sallan boyun göreyim de
Gençliğim geçti gelin
Sallan boyun göreyim de
Gençliğim geçti gelin
***
Vay ne olur ne olur
Sevda sırınan olur
***
Gözdür âlemi gezer de
Gönül birinen olur
Gözdür âlemi gezer de
Gönül birinen olur
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Elinde süt küleği (öyledir yar öyledir)
Sütten beyaz bileği(söyle bülbülüm söyle)
Acep gabül olurmu(yar elinden yar)
Ergen kızlın dileği(vur ellerim vur)
***
Acep kabül olurmu(yar elinden yar)
Ergen kızlın dileği(vur ellerim vur)
***
Haydin bağa gidelim(öyledir yar öyledir)
Üzüm sağla gidelim(söyle bülbülüm söyle)
Sen bulut ol ben yağmur(yar elinden yar)
Yağa yağa gidelim(vur ellerim vur)
****
Sen bulut ol ben yağmur(yar elinden yar)
Yağa yağa gidelim(vur ellerim vur)
***
Eğin'in başı bayır(öyledir yar öyledir)
Mevlam eğin'i gayır(söyle bülbülüm söyle)
Eğinden kız almazsam(yar elinden yar)
Yanarım cayır cayır(vur ellerim vur)
***
Eğinden kız almazsam(yar elinden yar)
Yanarım cayır cayır(vur ellerim vur)
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Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni
***
Ayırdı zalım felek
Derde bağladı beni
***
Ayırdı zalım felek
Derde bağladı beni
***
Vay bana vaylar bana
Su vermez çaylar bana
Gitti yarim, gitti yarim
Gelmedi yıl oldu, aylar bana
***
Dağı boran olanın
Hali yaman olanın
Uyku girmez gözüne
Gönlü viran olanın
***
Uyku girmez, uyku girmez gözüne
Gönlü viran olanın
***
Vay bana vaylar bana
Su vermez çaylar bana
***
Vay bana vaylar bana
Su vermez çaylar bana
Gitti yarim, gitti yarim
Gelmedi yıl oldu, aylar bana
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