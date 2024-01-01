Mehmet Erenler

Bugün Ayın Işığı Bugün ayın ışığı Elinde bal kaşığı *** Gine nerden geliyon da Mehlenin yakışığı Gine nerden geliyon da Mehlenin yakışığı *** Vay nerdesin nerdesin Kaldır camın perdesin *** Diyeceğim çok ama da Kalabalık yerdesin Diyeceğim çok ama da Kalabalık yerdesin *** Köprüden geçti gelin Elinde teşti gelin *** Sallan boyun göreyim de Gençliğim geçti gelin Sallan boyun göreyim de Gençliğim geçti gelin *** Vay ne olur ne olur Sevda sırınan olur *** Gözdür âlemi gezer de Gönül birinen olur Gözdür âlemi gezer de Gönül birinen olur

Elinde Süt Küleği Elinde süt küleği (öyledir yar öyledir) Sütten beyaz bileği(söyle bülbülüm söyle) Acep gabül olurmu(yar elinden yar) Ergen kızlın dileği(vur ellerim vur) *** Acep kabül olurmu(yar elinden yar) Ergen kızlın dileği(vur ellerim vur) *** Haydin bağa gidelim(öyledir yar öyledir) Üzüm sağla gidelim(söyle bülbülüm söyle) Sen bulut ol ben yağmur(yar elinden yar) Yağa yağa gidelim(vur ellerim vur) **** Sen bulut ol ben yağmur(yar elinden yar) Yağa yağa gidelim(vur ellerim vur) *** Eğin'in başı bayır(öyledir yar öyledir) Mevlam eğin'i gayır(söyle bülbülüm söyle) Eğinden kız almazsam(yar elinden yar) Yanarım cayır cayır(vur ellerim vur) *** Eğinden kız almazsam(yar elinden yar) Yanarım cayır cayır(vur ellerim vur)