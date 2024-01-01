Mehmet Erenler

Dağlar Dağladi Beni Dağlar dağladı beni Gören ağladı beni *** Ayırdı zalım felek Derde bağladı beni *** Ayırdı zalım felek Derde bağladı beni *** Vay bana vaylar bana Su vermez çaylar bana Gitti yarim, gitti yarim Gelmedi yıl oldu, aylar bana *** Dağı boran olanın Hali yaman olanın Uyku girmez gözüne Gönlü viran olanın *** Uyku girmez, uyku girmez gözüne Gönlü viran olanın *** Vay bana vaylar bana Su vermez çaylar bana *** Vay bana vaylar bana Su vermez çaylar bana Gitti yarim, gitti yarim Gelmedi yıl oldu, aylar bana

Elinde Süt Küleği Elinde süt küleği (öyledir yar öyledir) Sütten beyaz bileği(söyle bülbülüm söyle) Acep gabül olurmu(yar elinden yar) Ergen kızlın dileği(vur ellerim vur) *** Acep kabül olurmu(yar elinden yar) Ergen kızlın dileği(vur ellerim vur) *** Haydin bağa gidelim(öyledir yar öyledir) Üzüm sağla gidelim(söyle bülbülüm söyle) Sen bulut ol ben yağmur(yar elinden yar) Yağa yağa gidelim(vur ellerim vur) **** Sen bulut ol ben yağmur(yar elinden yar) Yağa yağa gidelim(vur ellerim vur) *** Eğin'in başı bayır(öyledir yar öyledir) Mevlam eğin'i gayır(söyle bülbülüm söyle) Eğinden kız almazsam(yar elinden yar) Yanarım cayır cayır(vur ellerim vur) *** Eğinden kız almazsam(yar elinden yar) Yanarım cayır cayır(vur ellerim vur)