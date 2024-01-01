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7/24 Dinle Halay Türküleri

Halay Türküleri Şarkı Sözleri

Mehmet Erenler Halay Türküleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mehmet Erenler Halay Türküleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Halay Türküleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mehmet Erenler

Mehmet Erenler

Halay Türküleri

  • Dağlar Dağladi Beni

  • Köprüden Geçti Gelin

  • Çekinde Halay Yürüsün

  • Müzik Demeti

  • Halaylı Yar Halaylı

  • Çekin Halay Dizilsin (Sivas)

  • Elinde Süt Küleği

  • Yüce Dağ Başında

  • Halaybaşi Kim Çeker

  • Bugün Ayın Işığı

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