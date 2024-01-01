Mehmet Erenler

Elinde Süt Küleği Elinde süt küleği (öyledir yar öyledir) Sütten beyaz bileği(söyle bülbülüm söyle) Acep gabül olurmu(yar elinden yar) Ergen kızlın dileği(vur ellerim vur) *** Acep kabül olurmu(yar elinden yar) Ergen kızlın dileği(vur ellerim vur) *** Haydin bağa gidelim(öyledir yar öyledir) Üzüm sağla gidelim(söyle bülbülüm söyle) Sen bulut ol ben yağmur(yar elinden yar) Yağa yağa gidelim(vur ellerim vur) **** Sen bulut ol ben yağmur(yar elinden yar) Yağa yağa gidelim(vur ellerim vur) *** Eğin'in başı bayır(öyledir yar öyledir) Mevlam eğin'i gayır(söyle bülbülüm söyle) Eğinden kız almazsam(yar elinden yar) Yanarım cayır cayır(vur ellerim vur) *** Eğinden kız almazsam(yar elinden yar) Yanarım cayır cayır(vur ellerim vur)

Dağlar Dağladi Beni Dağlar dağladı beni Gören ağladı beni *** Ayırdı zalım felek Derde bağladı beni *** Ayırdı zalım felek Derde bağladı beni *** Vay bana vaylar bana Su vermez çaylar bana Gitti yarim, gitti yarim Gelmedi yıl oldu, aylar bana *** Dağı boran olanın Hali yaman olanın Uyku girmez gözüne Gönlü viran olanın *** Uyku girmez, uyku girmez gözüne Gönlü viran olanın *** Vay bana vaylar bana Su vermez çaylar bana *** Vay bana vaylar bana Su vermez çaylar bana Gitti yarim, gitti yarim Gelmedi yıl oldu, aylar bana