Aşk Tesadüfleri Sever Şarkı Sözleri
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Mehmet Günsür
Aşk Tesadüfleri Sever
-
Hiçbir neden yokken
Ya da biz bilmezken, tepemiz atmış
Ve konuşmuşuzdur
***
Onca neden varken
Ve tam sırası gelmişken
Hiçbir şey yapmamış ve susmuşuzdur
***
Aynı anda, aynı sessiz geceye doğru
İçim sıkılıyor demişizdir
Aynı sabaha uyanırken kimbilir?
Aynı düşü görmüşüzdür
Olamaz mı? olabilir
***
Onca yıl, sen burada
Onca yıl, ben burada
Yollarımız hiç kesişmemiş
Bu eylül akşamı, dışında
***
Belki benim kağıt param
Bir şekilde döne dolaşa
Senin cebine girmiştir
***
Belki aynı posta kutusuna
Değişik zamanlarda da olsa
Birkaç mektup atmışızdır
***
Ayın karpuz dilimi gibi batışını
İzlemişizdir deniz kıyısında
Aynı köşeye oturmuşuzdur köhnede
Belki de birkaç gün arayla
Olamaz mı? olabilir
***
Onca yıl, sen burada
Onca yıl, ben burada
Yollarımız hiç kesişmemiş
Bu eylül akşamı, dışında
***
Bostancı dolmuş kuyruğunda
Sen başta ben en sonda
Öylece beklemişizdir
***
Sabah yedi otuz vapuruna
Sen koşa koşa yetişirken
Ben yürüdüğümden kaçırmışımdır
***
Aynı anda başka insanlara
Seni seviyorum demişizdir
Mutlak güven duygusuyla
Başımızı başka omuzlara dayamışızdır
Olamaz mı? olabilir
***
Onca yıl, sen burada
Onca yıl, ben burada
Yollarımız hiç kesişmemiş
Bu eylül akşamı, dışında
-
Aşk tesadüfleri sever
Kader ayrılıkları
Yıllar geçmeyi sever
İnsan aramayı
***
Güller açmayı sever
Zaman soldurmayı
Eller birleşmeyi sever
Yollar ayrılmayı
***
Herkes geçmişi öder
Bir yol ayrımında
Başlamak istersen
Yeni bir hayata
Gölgeni yedek
Bırak ardında
***
Hayat tekrarları sever
Yeniden başlamayı
Kuşlar dalları sever
Kanatlarsa uçmayı
***
Aşk tesadüfleri sever
Kader ayrılıkları
Yıllar geçmeyi sever
İnsan aramayı
***
Herkes geçmişi öder
Bir yol ayrımında
Başlamak istersen
Yeni bir hayata
Gölgeni yedek
Bırak ardında
***
Hayat tekrarları sever
Yeniden başlamayı
Kuşlar dalları sever
Kanatlarsa uçmayı
-
-
Ah ne çok özledim seni
Bir bilsen ah, bir görsen
Sonbaharlarım gelir
O yaprak hiç düşmez
*
Hepsi bitti, hepsi bitti
Hepsi kaybolan günlerdi
Bir yalnız sen, bir yalnız ben
Bizi ne nasıl tüketti ki
*
Belki unuturuz onu
Tüm kasımdan kalma çiçekler gibi
Arasına koyarız şarkı yazdığımız
Kırık hayaller saklı defterin
*
Belki de saklarız onu
Kalbimizde bir delik açar gibi
Belki denize ulaşır, içimizdeki nehirler bir gün
*
Yine yazı bekleriz
Ah ne çok özledim seni
Bir bilsen ah, bir görsen
*
Sonbaharlarım gelir
O yaprak hiç düşmez
Seni bekler yağmurlarım
*
Öyle bir yağar ki hiç dinmez
Sonra yedi bahar geçer
O yaz hiç, hiç gelmez
*
Aaaah
Belki unuturuz onu
Tüm kasımdan kalma çiçekler gibi
Arasına koyarız şarkı yazdığımız
Kırık hayaller saklı defterin
Belki de saklarız onu
Kalbimizde bir delik açar gibi
Belki denize ulaşır, içimizdeki nehirler bir gün
Yine yazı bekleriz
-
-
Kelebek kadar ömrümüz var
Sevmek lazım, hemen başlayalım
Kaybedecek daha neyimiz var
Aşk için ne gerekiyorsa hepsi bende var
*
Nefes bile almadan seviyorum seni
*
Sarmaşıklar gibi sardın kalbimi
Değiştirdin kanımı koydun zehrini
Örümcek gibi ördün zihnimi
Düşündükce daha çok isterim seni
*
Nefes bile almadan seviyorum seni
İçimde dolaşan alkol gibi
Sana gitgide sarhoş oluyorum
Ruhumu kaybetmiş gibi
Sadece senin için yaşıyorum
Nefes bile almadan seviyorum seni