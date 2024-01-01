Mehmet Günsür

Eylül Akşamı Hiçbir neden yokken Ya da biz bilmezken, tepemiz atmış Ve konuşmuşuzdur *** Onca neden varken Ve tam sırası gelmişken Hiçbir şey yapmamış ve susmuşuzdur *** Aynı anda, aynı sessiz geceye doğru İçim sıkılıyor demişizdir Aynı sabaha uyanırken kimbilir? Aynı düşü görmüşüzdür Olamaz mı? olabilir *** Onca yıl, sen burada Onca yıl, ben burada Yollarımız hiç kesişmemiş Bu eylül akşamı, dışında *** Belki benim kağıt param Bir şekilde döne dolaşa Senin cebine girmiştir *** Belki aynı posta kutusuna Değişik zamanlarda da olsa Birkaç mektup atmışızdır *** Ayın karpuz dilimi gibi batışını İzlemişizdir deniz kıyısında Aynı köşeye oturmuşuzdur köhnede Belki de birkaç gün arayla Olamaz mı? olabilir *** Onca yıl, sen burada Onca yıl, ben burada Yollarımız hiç kesişmemiş Bu eylül akşamı, dışında *** Bostancı dolmuş kuyruğunda Sen başta ben en sonda Öylece beklemişizdir *** Sabah yedi otuz vapuruna Sen koşa koşa yetişirken Ben yürüdüğümden kaçırmışımdır *** Aynı anda başka insanlara Seni seviyorum demişizdir Mutlak güven duygusuyla Başımızı başka omuzlara dayamışızdır Olamaz mı? olabilir *** Onca yıl, sen burada Onca yıl, ben burada Yollarımız hiç kesişmemiş Bu eylül akşamı, dışında

Aşk Tesadüfleri Sever Aşk tesadüfleri sever Kader ayrılıkları Yıllar geçmeyi sever İnsan aramayı *** Güller açmayı sever Zaman soldurmayı Eller birleşmeyi sever Yollar ayrılmayı *** Herkes geçmişi öder Bir yol ayrımında Başlamak istersen Yeni bir hayata Gölgeni yedek Bırak ardında *** Hayat tekrarları sever Yeniden başlamayı Kuşlar dalları sever Kanatlarsa uçmayı *** Aşk tesadüfleri sever Kader ayrılıkları Yıllar geçmeyi sever İnsan aramayı *** Herkes geçmişi öder Bir yol ayrımında Başlamak istersen Yeni bir hayata Gölgeni yedek Bırak ardında *** Hayat tekrarları sever Yeniden başlamayı Kuşlar dalları sever Kanatlarsa uçmayı

Yine Yazı Bekleriz (Akustik) Ah ne çok özledim seni Bir bilsen ah, bir görsen Sonbaharlarım gelir O yaprak hiç düşmez * Hepsi bitti, hepsi bitti Hepsi kaybolan günlerdi Bir yalnız sen, bir yalnız ben Bizi ne nasıl tüketti ki * Belki unuturuz onu Tüm kasımdan kalma çiçekler gibi Arasına koyarız şarkı yazdığımız Kırık hayaller saklı defterin * Belki de saklarız onu Kalbimizde bir delik açar gibi Belki denize ulaşır, içimizdeki nehirler bir gün * Yine yazı bekleriz Ah ne çok özledim seni Bir bilsen ah, bir görsen * Sonbaharlarım gelir O yaprak hiç düşmez Seni bekler yağmurlarım * Öyle bir yağar ki hiç dinmez Sonra yedi bahar geçer O yaz hiç, hiç gelmez * Aaaah Belki unuturuz onu Tüm kasımdan kalma çiçekler gibi Arasına koyarız şarkı yazdığımız Kırık hayaller saklı defterin Belki de saklarız onu Kalbimizde bir delik açar gibi Belki denize ulaşır, içimizdeki nehirler bir gün Yine yazı bekleriz