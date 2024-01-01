Mehmet Güreli

Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeli eser, yırtar eteğini gülün Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülün *** Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye? Kimse bilmez, kimse bilmez *** Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeli eser, yırtar eteğini gülün Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülün *** Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye? Kimse bilmez, kimse bilmez *** Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende (çimende) Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? (Günde) Seher yeli eser, yırtar eteğini gülün (gülün) Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülün (bülbülün) *** Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye? Kimse bilmez, kimse bilmez (kimse bilmez) Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye? Kimse bilmez, kimse bilmez (kimse bilmez)