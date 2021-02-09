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7/24 Dinle Mehmet Pervane

Mehmet Pervane

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En Çok Dinlenen Mehmet Pervane Şarkıları

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01

Tevbe Suresi 111-112 (111. ila 112. ayetler)

Mehmet Pervane 05:35
02

Lokmân Suresi 33-34 (33. ila 34. ayetler)

Mehmet Pervane 05:33
03

İbrâhîm Suresi 38-41 (38. ila 41. ayetler)

Mehmet Pervane 04:07
04

Hucurât Suresi 6-8 (6. ila 8. ayetler)

Mehmet Pervane 05:38
05

Furkân Suresi 74-77 (74. ila 77. ayetler)

Mehmet Pervane 04:49

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