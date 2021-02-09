×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Bize Ulaşın
Üye Ol
Üye Girişi
Çıkış
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Mehmet Pervane
Mehmet Pervane
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
Daha Fazla
En Çok Dinlenen Mehmet Pervane Şarkıları
Parça
Şarkıcı
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Tevbe Suresi 111-112
(111. ila 112. ayetler)
Mehmet Pervane
05:35
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
02
Lokmân Suresi 33-34
(33. ila 34. ayetler)
Mehmet Pervane
05:33
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
03
İbrâhîm Suresi 38-41
(38. ila 41. ayetler)
Mehmet Pervane
04:07
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
04
Hucurât Suresi 6-8
(6. ila 8. ayetler)
Mehmet Pervane
05:38
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
05
Furkân Suresi 74-77
(74. ila 77. ayetler)
Mehmet Pervane
04:49
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
...
KAPAT
**
Tüm Şarkılar
Takip Et
Copyright © 2020
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Oynatıcı Hızı
1x
Paylaş
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1x
Oynatıcı Hızı
1x
1
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git