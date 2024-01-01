Mehmet Şafak

Hicran Olacaksa Bu Aşkın Sonu Hicrân olacaksa bu aşkın sonu Bırak git bağrımı delme boş yere Maksadın nâz edip üzmekse beni Gittiğin yerde kal, gelme boş yere *** Ne beni güldürdün ne kendin güldün Bu aşk da yazık doğarken öldü Maksadın nâz edip üzmekse beni Gittiğin yerde kal, gelme boş yere

Sevdamı O Hülyalı Gözün Rengi Yarattı Sevdâmı o hülyâlı gözün rengi yarattı Bir tatlı bakış kalbimi yıllarca kanattı Neşeyle geçen ömrü hayâl etti, arattı Bir tatlı bakış kalbimi yıllarca kanattı

Aklımı Başımdan Aldı Gözlerin Aklımı başımdan aldı gözlerin İçimde bir yara kaldı gözlerim Gözlerin gözlerin güzel gözlerin Gözlerin gözlerin siyah gözlerin O senin simsiyah yalan gözlerin Beni öldürecek inan gözlerin Gözlerin gözlerin güzel gözlerin Gözlerin gözlerin siyah gözlerin

Bölük Bölük Turna Geçer Yüceden Bölük Bölük Turna Geçer Yüceden Yollarını Gözlüyorum Geceden Söz Söylesem Anlar Mısın Heceden * Var Git Güzel Var Git Kendi İşine Vefasızın Yüreğimde İşi Ne * Mühür Vurdum Gözündedir Kaştadır Bunca Emek Bunca Çaba Aşkadır Gurbet Elin Garipliği Başkadır