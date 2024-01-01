Mehmet Taneri

Bir zamanlar ne çok severdim Senle ağlar, senle gülerdim Aşka yalan diyen olsa Bakar güler de geçerdim *** Bir zamanlar ne çok severdim Senle ağlar, senle gülerdim Aşka yalan diyen olsa Bakar güler de geçerdim *** Yazık ki çok geç anladım O rüyadan çok geç uyandım Karşıma kim çıktıysa Herkesi kendim gibi sandım *** Yazık ki çok geç anladım O rüyadan çok geç uyandım Karşıma kim çıktıysa Herkesi kendim gibi sandım *** Şimdi ner'de bir seven görsem Gözüm dolar bakar geçerim Ayrılığın acısını ben yaşadım ben bilirim *** Yazık ki çok geç anladım O rüyadan çok geç uyandım Karşıma kim çıktıysa Herkesi kendim gibi sandım *** Yazık ki çok geç anladım O rüyadan çok geç uyandım Karşıma kim çıktıysa Herkesi kendim gibi sandım