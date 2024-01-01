Bir Zamanlar Şarkı Sözleri
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Mehmet Taneri
Bir Zamanlar
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Bir zamanlar ne çok severdim
Senle ağlar, senle gülerdim
Aşka yalan diyen olsa
Bakar güler de geçerdim
***
Bir zamanlar ne çok severdim
Senle ağlar, senle gülerdim
Aşka yalan diyen olsa
Bakar güler de geçerdim
***
Yazık ki çok geç anladım
O rüyadan çok geç uyandım
Karşıma kim çıktıysa
Herkesi kendim gibi sandım
***
Yazık ki çok geç anladım
O rüyadan çok geç uyandım
Karşıma kim çıktıysa
Herkesi kendim gibi sandım
***
Şimdi ner'de bir seven görsem
Gözüm dolar bakar geçerim
Ayrılığın acısını ben yaşadım ben bilirim
***
Yazık ki çok geç anladım
O rüyadan çok geç uyandım
Karşıma kim çıktıysa
Herkesi kendim gibi sandım
***
Yazık ki çok geç anladım
O rüyadan çok geç uyandım
Karşıma kim çıktıysa
Herkesi kendim gibi sandım
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İlkbaharın yemyeşil
Renkleri gözlerinde
Nisan yağmurlarıyla
Gelen bereketsin sen
*
Coşkun bir su gibisin
Duyguların derinden
İklimler ötesinden
Derlenmiş buketsin sen
*
Çalsam bir gün kapını
Bir ışık demetiyle
Açar mısın bilemem
Yoksa gizlenir misin?
*
Her gün seni beklesem
Susuzluk hasretiyle
Kalsam ıssız çöllerde
Bana su verir misin?
*
Bakışların raksetsin
Döndürdükçe başımı
Seni seven kalbimde
Açan bir çiçeksin sen
*
Ilık ve içli sesin
Dindirsin gözyaşımı
Sabah gibi aydınlık
Temiz ve berraksın sen
*
Çalsam bir gün kapını
Bir ışık demetiyle
Açar mısın bilemem
Yoksa gizlenir misin?
*
Her gün seni beklesem
Susuzluk hasretiyle
Kalsam ıssız çöllerde
Bana su verir misin?
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