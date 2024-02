То, что было, ты продавала – Eskiden ne satıyordun? Променяла меня на нал, а (Е) – Nal için beni takas, A (E) Сколько дал, но тебе все мало (Все мало) – Ne kadar verdi, ama sana her şey yeterli değil (her şey küçük) Тебя носят клубы и алкобара – Kulüpleri ve alkobara giyiyorsun Ты хотела, чтобы взял тебе Camaro – Sana Camaro almak istedin. Ты хотела жить как дочь Эскобара (Я, я) – Escobar’ın kızı gibi yaşamak istedin (ben, ben) Видно, все пошло не совсем по плану – Görünüşe göre, işler tam olarak plana göre gitmedi Ты сегодня ночью одна и пьяная – Bu gece yalnız ve sarhoşsun. *** Детка накрасься, я жду тебя на кассе – Bebeğim makyaj, kasada seni bekliyorum Давай, признавайся, ведь это не кастинг – Hadi, itiraf et, çünkü bu bir döküm değil Сколько ты хочешь, я забираю ночью (Ага) – Ne kadar istersen, geceleri alırım (Aha) Впрочем, не важно, хочу тебе помочь, е – Ama önemli değil, sana yardım etmek istiyorum, e *** О-о-о – Oh-oh-oh Не набирай меня — я не один – Beni arama-yalnız değilim О-о-о – Oh-oh-oh Не вспоминай меня — я не любил – Beni hatırlama-sevmedim О-о-о – Oh-oh-oh Не прилипайся — я не пластилин – Yapışma-ben hamuru değilim О-о-о – Oh-oh-oh Для тебя кайф — это адреналин – Senin için heyecan adrenalin *** Детка, забудь меня, только по-братски – Bebeğim, unut beni, sadece kardeşçe Во мне — любовь, в тебе — копия пиратская – İçimde — aşk, sende-kopya korsan Бред — прикасаться, ведь ты инкассация – Saçmalık-dokunma, çünkü sen bir koleksiyonsun Ты непригодная копия пиратская – Sen непригодная kopya korsan Детка, забудь меня, только по-братски – Bebeğim, unut beni, sadece kardeşçe Во мне — любовь, в тебе — копия пиратская – İçimde — aşk, sende-kopya korsan Бред — прикасаться, ведь ты инкассация – Saçmalık-dokunma, çünkü sen bir koleksiyonsun Ты непригодная копия пиратская – Sen непригодная kopya korsan Детка, забудь меня, только по-братски – Bebeğim, unut beni, sadece kardeşçe Во мне — любовь, в тебе — копия пиратская – İçimde — aşk, sende-kopya korsan Бред — прикасаться, ведь ты инкассация – Saçmalık-dokunma, çünkü sen bir koleksiyonsun Ты непригодная копия пиратская – Sen непригодная kopya korsan *** Эта сука скинет мне свое голосовое – Bu orospu bana sesini atacak Я как киллер убиваю, нас двое (Да) – Ben bir katil gibi öldürüyorum, ikimiz (Evet) Так красиво, но я настроен – Çok güzel ama ben ayarlıyım Я осилю тебя спокойно – Seni sakin bir şekilde yeneceğim. Называй меня Bad boy, ой (О) – Bana kötü çocuk deyin, oh (oh) Едет Бэха без номеров (Е) – Oda olmadan Baja sürmek (e) Я бы на тормоз, чтоб ты в лобовое – Ben fren diye sen ön Это любовь без алкоголя – Alkol olmadan aşk *** О-о-о – Oh-oh-oh Не набирай меня — я не один – Beni arama-yalnız değilim О-о-о – Oh-oh-oh Не вспоминай меня — я не любил – Beni hatırlama-sevmedim О-о-о – Oh-oh-oh Не прилипайся — я не пластилин – Yapışma-ben hamuru değilim О-о-о – Oh-oh-oh Для тебя кайф — это адреналин – Senin için heyecan adrenalin *** Детка, забудь меня, только по-братски – Bebeğim, unut beni, sadece kardeşçe Во мне — любовь, в тебе — копия пиратская – İçimde — aşk, sende-kopya korsan Бред — прикасаться, ведь ты инкассация – Saçmalık-dokunma, çünkü sen bir koleksiyonsun Ты непригодная копия пиратская – Sen непригодная kopya korsan Детка, забудь меня, только по-братски – Bebeğim, unut beni, sadece kardeşçe Во мне — любовь, в тебе — копия пиратская – İçimde — aşk, sende-kopya korsan Бред — прикасаться, ведь ты инкассация – Saçmalık-dokunma, çünkü sen bir koleksiyonsun Ты непригодная копия пиратская – Sen непригодная kopya korsan Детка, забудь меня, только по-братски – Bebeğim, unut beni, sadece kardeşçe Во мне — любовь, в тебе — копия пиратская – İçimde — aşk, sende-kopya korsan Бред — прикасаться, ведь ты инкассация – Saçmalık-dokunma, çünkü sen bir koleksiyonsun Ты непригодная копия пиратская – Sen непригодная kopya korsan