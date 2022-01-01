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7/24 Dinle Melda Kuyucu

Melda Kuyucu

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Uyu Demeye Geldim

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Sensiz Olmuyor

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Seninle Başım Dertte

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Kısmet Değilmiş

... KAPAT
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Albümler

Altın Şarkılar-4 Melda Kuyucu

Altın Şarkılar-5 Melda Kuyucu

Sevgisiz Olmaz Melda Kuyucu

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