Melek Mosso

Doğum Günü Bırak esmeyi, yap üzmeyi Çiçekler açıyor önünde ezip geçsen de Ruhum senle tamam, gölge etmem yoluna Güneş her gün doğar sevgilim, istemesen de Gelip huzurum oldun, aşkla bozdum aklımı "Peşini bırak" diyenler, söyle, haklı mı? Olsun, gecemi gün ettin; adını bal eyledim ömrüme Varsın görmesin beni gözlerin dengi dengine Yansın, taş batmasın ayağına, acıtmasın asla Doğum günün kutlu olsun, hep sen ol yanımda Bırak esmeyi, yap üzmeyi Çiçekler açıyor önünde ezip geçsen de Ruhum senle tamam, gölge etmem yoluna Güneş her gün doğar sevgilim, istemesen de Gelip huzurum oldun, aşkla bozdum aklımı "Peşini bırak" diyenler, söyle, haklı mı? (Bilemeyeceğim) Olsun, gecemi gün ettin; adını bal eyledim ömrüme Varsın görmesin beni gözlerin dengi dengine Yansın, taş batmasın ayağına, acıtmasın asla Doğum günün kutlu olsun, hep sen ol yanımda Olsun, gecemi gün ettin; adını bal eyledim ömrüme Varsın görmesin beni gözlerin dengi dengine Yansın, taş batmasın ayağına, acıtmasın asla Doğum günün kutlu olsun, hep sen ol yanımda Gelip huzurum oldun, aşkla bozdum aklımı "Peşini bırak" diyenler, söyle, haklı mı? Of

Hep Yaşın 19 Hadi bana sor Sevmek bu kadar mı zor Senden başka yok bildiğim yol Hadi bana sor *** Gezginci ruhumuz bir gün dinerse Korkmadan döneriz Gururluyuz Eksilirse ağlayanlar çevremizden Ya gerçeği söyleriz Ya da nasıl istersen *** Ne güzel şeysin sen Hep yaşın 19 Gel yanıma sar beni Bugün var yarın yokuz *** Ne güzel şeysin sen

Kıskanınca Yasak olsun her şey sana Kimse olmasın yanında Kimse görmesin seni benden başka *** Duyma görme konuşma Gülme sevme sevişme Bilme yapma değişme dokunma *** Ooooo *** Ben seni kıskanınca Dedim ki bu kadar fazla Burda başkasın dışarda başka *** Yasak olsun her şey sana Kimse olmasın yanında Kimse görmesin seni benden başka *** Ooooo *** Ben sana oynadım varımı yoğumu Bozdum orucu, anlar mısın Yenilik derken değiştik, farkındasın Silahlara veda ettim, sen varsın

Bu Aşk Olur Mu Yanına gelmesem Sesini duymasam Sana dokunmasam Bu aşk olur mu *** Yüzüne bakmasam Elini tutmasam Sana sarılmasam Bu aşk olur mu *** Gittin de ne oldu, beni unuttun mu Sen beni her zaman bağışladın *** Sevdin özledin hatta alkışladın Aşk eğer bunun adı aşksa Sen benden ya bambaşkaysan bambaşka *** Lalala lalala bunun adı aşksa Lalala lalala bambaşkaysan bambaşka *** Seni üzmeden Sana söz vermesem Pişmanım desem Bu aşk olur mu *** Buldun da ne oldu, tuttun yok oldu Aşk eğer bunun adı aşksa Sen benden ya bambaşkaysan bambaşka Mahsun mahsun oturma yatağında Mükemmel bir yaştasın bana bağlanma

Sorma Sorma sormayacaksın Sorma sorma *** Kafam karışık gönlüm alışık Sakın şaşırma bir gün dönersen bana Bakışın başka gülüşün başka Sormuşum aşka her yerde her zaman *** Aşkın merkezinden duydular bizi Saçımızdaki beyazlarla daha da güzeliz şimdi Herkesi memnun edemem ki Kim kazanır bilemem ki *** Düşerim yollara kendimi bulmaya *** Sormayacaksın Sormayacaksın

Masal Ben her sabah uyandığımda Her yeni doğan güne "merhaba" derim Bakarım penceremden ne güzel dünya Henüz varmadı tren o son istasyona *** Dert bitmez, gönül coşar Biri bitse biri başlar, ah zaman Ne de çabuk geçer Kim bilir nasıl biter masal *** Yalnızım şimdi suskunum Daima sana tutkunum Vurulmuşum bir aşkın kıyısında Acıma n'olur bana Her zaman aşk yolunda Ne çok şeyler gelir başımıza *** Neler neler yaşandı senin uğrunda Gönül nasıl yıprandı bu aşk yolunda Bakarım penceremden ne güzel dünya Henüz varmadı tren o son istasyona

Yamuk Mu Var Aman ha emir alamam Dayanamam ben oyununa Sakın ha bana dokunma Benle oynama bir daha *** Girdim güne zıpkın gibi Kırdım bütün zincirleri Taktım zilleri yallah yallah Oynadım şöyle rahat rahat *** Bu acayip insanlar Alemde yamuk mu var Bu çatık kaşlar, boş kavgalar *** Alemde yamuk mu var Merhametsiz insanlar Alemde yamuk mu var Bu kızgınlık, bu kavgalar Alemde yamuk mu var *** Susarak olur mu böyle Söyle kimde kabahat Bana bak, ne yaparsam Yaparım ben, işine bak *** O yasak bu yasaksa İş kesatsa, durum sakat

Vur Vur Hayatın oyun olmuş diyerekten Kesip atamazsın ki Dün gece okşarken seni Beni yok sayamazsın ki *** İster ye ister fırlat Ne gördün bak, bana onu anlat Yok sayamazsın ki *** Sabah oldu uyandım Beş param yok Uzaklardasın uzaklarda *** Al işte yeni bir gün daha sana *** Vur vur vur Bu kavga sonumuzdur *** İncesin bir tanesin Gel seninle kaçalım derim Buralar bozgun, buralar zor Ya kalalım ya da gidelim *** Evet kolaydır, hayır zor Böyle yıkılma, çok koyuyor Bu kavga sonumuzdur *** Vur vur vur Bu kavga sonumuzdur Vur vur vur Hayır demek zordur

Sensiz Olamam İlk zamanlar fevkalade Sonrasını Allah bilir Bütün aşklar tatlı başlar Neler olur Allah bilir ** Bu ne güzellik be canım Rüyada görsem hayra yormam Biz ikimiz aşk gibiyiz Olur mu bilmem aman aman *** Bu ne güzellik Bu ne güzellik *** Aşksız insan yarım insan Hiç tatmadan yaşamışsan Kaçıp kurtuldum sanırsan Neler olur Allah bilir *** Bu ne güzellik be canım Rüyada görsem hayra yormam Biz ikimiz aşk gibiyiz Olur mu bilmem aman aman *** Sensiz olamam ben sensiz Sensiz olamam ben sensiz sensiz *** Anahtarsız kilitsin sen Her bir şeyi bilirsin sen Üfüren yok kasırgasın İşin aslı bir yelsin sen *** Bu ne güzellik Bu ne güzellik

Dedikodu Medikodu Karnım tok kimsem yok Sensiz olmak bombok İş yok güç yok suç yok Hiçbir haber yok mu ya *** Kim neyi nerde yapmış Hangi atmaca bıldırcını kapmış Herkesin elinde telefon varmış mış mış *** Kimin yararına dedikodu medikodu Düzelir mi yarına dedikodu medikodu Dedikodu medikodu dedikodu medikodu *** Ye iç otur gül oyna Hesabı şaşırmış İşte ipin ucunu Böyle kaçırmış *** Karnım tok kimsem yok Sensiz olmak bombok İş yok güç yok suç yok Hiçbir haber yok mu ya *** Kimin yararına dedikodu medikodu Düzelir mi yarına dedikodu medikodu *** Filme çek herkesi, yay zamana Çevir gariban gibi, çek sorguya Uçur insanları, düşür tabloya Çıkar göklere, sonra sal aşağıya *** Kimin yararına dedikodu medikodu Düzelir mi yarına dedikodu medikodu