Melek Mosso

Gölgen Yeter Şarkı Sözleri
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Bir gülücük uçur yüzünden
Kıyılarıma vursun dalgalar gibi
Gitmenin zamanı değil
Yerli yerinde sevmek
***
Bir gülücük uçur yüzünden
Kıyılarıma vursun dalgalar gibi
Gitmenin zamanı değil
Yerli yerinde sevmek
***
Bırakma beni, canımı kaçırma gözlerimden
Çekip gitme, gidersen peşimde hüzün ve keder
Bırakma beni, canımı kaçırma gözlerimden
Çekip gitme, gidersen peşimde hüzün ve keder
***
Beni sendеn koparma
Yanı başımda dur, gölgen yeter
Bеni senden koparma
Yanı başımda dur, gölgen yeter
***
Bir gülücük uçur yüzünden
Kalbime değsin eskisi gibi
Susmanın zamanı değil
Konuşmalı vakit varken
***
Bırakma beni, canımı kaçırma gözlerimden
Çekip gitme, gidersen peşimde hüzün ve keder
Bırakma beni, canımı kaçırma gözlerimden
Çekip gitme, gidersen peşimde hüzün ve keder
***
Beni senden koparma
Yanı başımda dur, gölgen yeter
Beni senden koparma
Yanı başımda dur, gölgen yeter