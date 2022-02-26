Melek Mosso

Bir gülücük uçur yüzünden Kıyılarıma vursun dalgalar gibi Gitmenin zamanı değil Yerli yerinde sevmek *** Bir gülücük uçur yüzünden Kıyılarıma vursun dalgalar gibi Gitmenin zamanı değil Yerli yerinde sevmek *** Bırakma beni, canımı kaçırma gözlerimden Çekip gitme, gidersen peşimde hüzün ve keder Bırakma beni, canımı kaçırma gözlerimden Çekip gitme, gidersen peşimde hüzün ve keder *** Beni sendеn koparma Yanı başımda dur, gölgen yeter Bеni senden koparma Yanı başımda dur, gölgen yeter *** Bir gülücük uçur yüzünden Kalbime değsin eskisi gibi Susmanın zamanı değil Konuşmalı vakit varken *** Bırakma beni, canımı kaçırma gözlerimden Çekip gitme, gidersen peşimde hüzün ve keder Bırakma beni, canımı kaçırma gözlerimden Çekip gitme, gidersen peşimde hüzün ve keder *** Beni senden koparma Yanı başımda dur, gölgen yeter Beni senden koparma Yanı başımda dur, gölgen yeter