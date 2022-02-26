Hayatım Kaymış Şarkı Sözleri
Melek Mosso Hayatım Kaymış şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Melek Mosso Hayatım Kaymış şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hayatım Kaymış sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Melek Mosso
Hayatım Kaymış
Tüm Şarkıları
-
Hayatım kaymış, hangi yönde olduğu bilinmez
Gel bir gör beni, belki sensindir bunun sebebi
Dur bir yok deme, düşünmeden hareket etme
Mesailer harcamış, bir sevgilin vardı
***
Şimdi karşında, o sevgili huzurunda
Kabul edersen eğer, sen de istersen kollarında
Eskisi gibi, sevişelim beraber
Dünyamıza yeniden güneş doğsun artık
***
İnsanlar aşka küsmüş, sen onlar gibi olma
Kimseler sevmiyor, sakın onlara uyma
Eller anlamaz seni o bebeksi yanınla
Sana ben gerek zaten
***
İnsanlar aşka küsmüş, sen onlar gibi olma
Kimseler sevmiyor, sakın onlara uyma
Eller anlamaz seni o bebeksi yanınla
Sana ben gerek zaten
***
Hayatım kaymış, hangi yönde olduğu bilinmez
Gel bir gör beni, belki sensindir bunun sebebi
Dur bir yok deme, düşünmeden hareket etme
Mesailer harcamış, bir sevgilin vardı
***
Şimdi karşında, o sevgili huzurunda
Kabul edersen eğer, sen de istersen kollarında
Eskisi gibi, sevişelim beraber
Dünyamıza yeniden güneş doğsun artık
***
İnsanlar aşka küsmüş, sen onlar gibi olma
Kimseler sevmiyor, sakın onlara uyma
Eller anlamaz seni o bebeksi yanınla
Sana ben gerek zaten
***
İnsanlar aşka küsmüş, sen onlar gibi olma
Kimseler sevmiyor, sakın onlara uyma
Eller anlamaz seni o bebeksi yanınla
Sana ben gerek zaten