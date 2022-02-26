Melek Mosso

Hayatım kaymış, hangi yönde olduğu bilinmez Gel bir gör beni, belki sensindir bunun sebebi Dur bir yok deme, düşünmeden hareket etme Mesailer harcamış, bir sevgilin vardı *** Şimdi karşında, o sevgili huzurunda Kabul edersen eğer, sen de istersen kollarında Eskisi gibi, sevişelim beraber Dünyamıza yeniden güneş doğsun artık *** İnsanlar aşka küsmüş, sen onlar gibi olma Kimseler sevmiyor, sakın onlara uyma Eller anlamaz seni o bebeksi yanınla Sana ben gerek zaten *** İnsanlar aşka küsmüş, sen onlar gibi olma Kimseler sevmiyor, sakın onlara uyma Eller anlamaz seni o bebeksi yanınla Sana ben gerek zaten *** Hayatım kaymış, hangi yönde olduğu bilinmez Gel bir gör beni, belki sensindir bunun sebebi Dur bir yok deme, düşünmeden hareket etme Mesailer harcamış, bir sevgilin vardı *** Şimdi karşında, o sevgili huzurunda Kabul edersen eğer, sen de istersen kollarında Eskisi gibi, sevişelim beraber Dünyamıza yeniden güneş doğsun artık *** İnsanlar aşka küsmüş, sen onlar gibi olma Kimseler sevmiyor, sakın onlara uyma Eller anlamaz seni o bebeksi yanınla Sana ben gerek zaten *** İnsanlar aşka küsmüş, sen onlar gibi olma Kimseler sevmiyor, sakın onlara uyma Eller anlamaz seni o bebeksi yanınla Sana ben gerek zaten