Melek Mosso

Nereden başlasam? Nasıl anlatsam? Bilemiyorum Kasırga oldun Yıkıp geçtin ıssız şehrimi *** O ilk günler ne güzeldi Canım, gülüm, bebeğim Ne değişti? Ne gücendirdi hassas kalbini? Olmadı böyle *** Kapıyı çarptın Rakıyı döktün Ağzını bozdun Kediyi üzdün *** İyi mi ettin? Kötü mü ettin? Bilemiyo'sun Beni çok üzüyo'sun Ay, ay, ay, ay *** Kapıyı çarptın Rakıyı döktün Ağzını bozdun Kediyi üzdün *** İyi mi ettin? Kötü mü ettin? Bilemiyo'sun Beni çok üzüyo'sun *** Nereden başlasam? Nasıl anlatsam? Bilemiyorum Kasırga oldun Yıkıp geçtin ıssız şehrimi *** O ilk günler ne güzeldi Canım, gülüm, bebeğim Ne değişti? Ne gücendirdi hassas kalbini? Olmadı böyle *** Kapıyı çarptın Rakıyı döktün Ağzını bozdun Kediyi üzdün *** İyi mi ettin? Kötü mü ettin? Bilemiyo'sun Beni çok üzüyo'sun Ay, ay, ay, ay *** Kapıyı çarptın Rakıyı döktün Ağzını bozdun Kediyi üzdün *** İyi mi ettin? Kötü mü ettin? Bilemiyo'sun Beni çok üzüyo'sun *** Kapıyı çarptın Rakıyı döktün Ağzını bozdun Kediyi üzdün *** İyi mi ettin? Kötü mü ettin? Bilemiyo'sun Beni çok üzüyo'sun Ay, ay, ay, ay *** Kapıyı çarptın Rakıyı döktün Ağzını bozdun Kediyi üzdün *** İyi mi ettin? Kötü mü ettin? Bilemiyo'sun Beni çok üzüyo'sun