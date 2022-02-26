Sen Dünyanın En Güzel Kadınısın Şarkı Sözleri
Melek Mosso Sen Dünyanın En Güzel Kadınısın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Melek Mosso Sen Dünyanın En Güzel Kadınısın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sen Dünyanın En Güzel Kadınısın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Melek Mosso
Sen Dünyanın En Güzel Kadınısın
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Nereden başlasam?
Nasıl anlatsam?
Bilemiyorum
Kasırga oldun
Yıkıp geçtin ıssız şehrimi
***
O ilk günler ne güzeldi
Canım, gülüm, bebeğim
Ne değişti?
Ne gücendirdi hassas kalbini?
Olmadı böyle
***
Kapıyı çarptın
Rakıyı döktün
Ağzını bozdun
Kediyi üzdün
***
İyi mi ettin?
Kötü mü ettin?
Bilemiyo'sun
Beni çok üzüyo'sun
Ay, ay, ay, ay
***
Kapıyı çarptın
Rakıyı döktün
Ağzını bozdun
Kediyi üzdün
***
İyi mi ettin?
Kötü mü ettin?
Bilemiyo'sun
Beni çok üzüyo'sun
***
Nereden başlasam?
Nasıl anlatsam?
Bilemiyorum
Kasırga oldun
Yıkıp geçtin ıssız şehrimi
***
O ilk günler ne güzeldi
Canım, gülüm, bebeğim
Ne değişti?
Ne gücendirdi hassas kalbini?
Olmadı böyle
***
Kapıyı çarptın
Rakıyı döktün
Ağzını bozdun
Kediyi üzdün
***
İyi mi ettin?
Kötü mü ettin?
Bilemiyo'sun
Beni çok üzüyo'sun
Ay, ay, ay, ay
***
Kapıyı çarptın
Rakıyı döktün
Ağzını bozdun
Kediyi üzdün
***
İyi mi ettin?
Kötü mü ettin?
Bilemiyo'sun
Beni çok üzüyo'sun
***
Kapıyı çarptın
Rakıyı döktün
Ağzını bozdun
Kediyi üzdün
***
İyi mi ettin?
Kötü mü ettin?
Bilemiyo'sun
Beni çok üzüyo'sun
Ay, ay, ay, ay
***
Kapıyı çarptın
Rakıyı döktün
Ağzını bozdun
Kediyi üzdün
***
İyi mi ettin?
Kötü mü ettin?
Bilemiyo'sun
Beni çok üzüyo'sun
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