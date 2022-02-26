Vursalar Ölemem Şarkı Sözleri
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Melek Mosso
Vursalar Ölemem
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Kar hazır inmeye saçlarıma
Beklemedim ki beklemedim
Geçsin ömrümün yaz baharı
İstemedim ki istemedim
Gençliğimin gül bahçesinde
Aldı telaş beni ellerine
Sen bırakma beni, kalbimin gerçeği
Düştüm aşkının ayağına
Durma, durmaz geceler
Durma, durmaz çileler
Durma, dursun yüreğim
Sana binlerce kez öleceğim
Bozulur yasaklar, kurallar
Sevişmek bağışlanmaz
Affetme beni
İçimde korkulu heyecan
Aşkınla başım dönerken
Vursalar ölemem
Kar hazır inmeye saçlarıma
Beklemedim ki beklemedim
Geçsin ömrümün yaz baharı
İstemedim ki istemedim
Gençliğimin gül bahçesinde
Aldı telaş beni ellerine
Sen bırakma beni, kalbimin gerçeği
Düştüm aşkının ayağına
Durma, durmaz geceler
Durma, durmaz çileler
Durma, dursun yüreğim
Sana binlerce kez öleceğim
Bozulur yasaklar, kurallar
Sevişmek bağışlanmaz
Affetme beni
İçimde korkulu heyecan
Aşkınla başım dönerken
Vursalar ölemem
Bozulur yasaklar, kurallar
Sevişmek bağışlanmaz
Affetme beni
İçimde korkulu heyecan
Aşkınla başım dönerken
Vursalar ölemem
Bozulur yasaklar, kurallar
Sevişmek bağışlanmaz
Affetme beni
İçimde korkulu heyecan
Aşkınla başım dönerken