Melek Mosso

Kar hazır inmeye saçlarıma Beklemedim ki beklemedim Geçsin ömrümün yaz baharı İstemedim ki istemedim Gençliğimin gül bahçesinde Aldı telaş beni ellerine Sen bırakma beni, kalbimin gerçeği Düştüm aşkının ayağına Durma, durmaz geceler Durma, durmaz çileler Durma, dursun yüreğim Sana binlerce kez öleceğim Bozulur yasaklar, kurallar Sevişmek bağışlanmaz Affetme beni İçimde korkulu heyecan Aşkınla başım dönerken Vursalar ölemem Kar hazır inmeye saçlarıma Beklemedim ki beklemedim Geçsin ömrümün yaz baharı İstemedim ki istemedim Gençliğimin gül bahçesinde Aldı telaş beni ellerine Sen bırakma beni, kalbimin gerçeği Düştüm aşkının ayağına Durma, durmaz geceler Durma, durmaz çileler Durma, dursun yüreğim Sana binlerce kez öleceğim Bozulur yasaklar, kurallar Sevişmek bağışlanmaz Affetme beni İçimde korkulu heyecan Aşkınla başım dönerken Vursalar ölemem Bozulur yasaklar, kurallar Sevişmek bağışlanmaz Affetme beni İçimde korkulu heyecan Aşkınla başım dönerken Vursalar ölemem Bozulur yasaklar, kurallar Sevişmek bağışlanmaz Affetme beni İçimde korkulu heyecan Aşkınla başım dönerken