Melihat Gülses Hüznün Hikayesi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Melihat Gülses Hüznün Hikayesi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hüznün Hikayesi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
A efendim bu gurbetlik tez bitsin
Seven gönül bilsen ne çok özlüyor
Nağmeleri hüzünlü notalar kırık
Sevenlerin yollarını gözlüyor
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Üç günden fazlası zulüm gurbetin
Bir adım ötesi ölüm gurbetin
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Dostun dosta hasreti çok derindir
Gel efendim sohbetimiz şenlensin
Biz vuslatın sevinciyle coşalım
Şu ayrılık varsın biraz dinlensin
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Üç günden fazlası zulüm gurbetin
Bir adım ötesi ölüm gurbetin