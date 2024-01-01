Melihat Gülses

Acaba şen misin kederin var mı Ne kadar dertliyim haberin var mı Koynunda bana da bir yerin var mı Ne kadar yalnızım haberin var mı Silen yok gözümden sızan yaşımı Yollarda kaybettim can yoldaşımı Uyusam göğsüne koyup başımı Ne kadar yorgunum haberin var mı