Melihat Gülses Narçiçeğim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Melihat Gülses Narçiçeğim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Narçiçeğim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Acaba şen misin kederin var mı
Ne kadar dertliyim haberin var mı
Koynunda bana da bir yerin var mı
Ne kadar yalnızım haberin var mı
Silen yok gözümden sızan yaşımı
Yollarda kaybettim can yoldaşımı
Uyusam göğsüne koyup başımı
Ne kadar yorgunum haberin var mı