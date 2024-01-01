Melihat Gülses

-
Ada sahillerinde bekliyorum
***
Her zaman yollarını gözlüyorum
Yarim seni serian istiyorum
***
Beni şad et Şadiye'm başın için
Her zaman sen yalancı ben kani
Her zaman orta yerde bir mani
***
Her zaman sen uzakta ben müştak
Her telakkide bir hayalin var
***
Adalar'dan Moda'lara geçilir
Yar elinden zehir olsa içilir
Bu dünyada başa gelen çekilir
***
Beni şad et Şadiye'm başın için
Nerede o mis gibi leylaklar
Sararıp solmak üzre yapraklar
***
Bana mesken olunca topraklar
Beni yad et Şadiye'm başın için
-
Nasip olur Amasya'ya varırsan, varırsan
Var git turnam, haber getir pirimden
Hublar şahı Hamdullah'ı görürsen
Var git turnam, haber getir pirimden
Ak gülüm, gülüm
Canım, canım, canım
Elifin hecesinden
Gündüzün gecesinden
Bir deste gül alayım
Ali'nin bahçasından
Ak gülüm, gülüm
Canım, canım, canım
Elifin hecesinden
Gündüzün gecesinden
Bir deste gül alayım
Ali'nin bahçasından
Sene 1244de beyan dost, Ali dost
Kırkların ceminde görmüşüm ayan
Mürsel göbeğinde taze bir civan
Var git turnam, haber getir pirimden
Ak gülüm, gülüm
Canım, canım, canım
Elifin hecesinden
Gündüzün gecesinden
Bir deste gül alayım
Ali'nin bahçasından
Ak gülüm, gülüm
Canım, canım, canım
Elifin hecesinden
Gündüzün gecesinden
Bir deste gül alayım
Ali'nin bahçasından
Velim eydur hak yoluna canımız, canımız
Balım sultan olun size kılavuz
Amasya'da pirim kaldı yalınız
Var git turnam, haber getir pirimden
Ak gülüm, gülüm
Canım, canım, canım
Elifin hecesi var
Gündüzün gecesi var
Firdevsin âlâsında
Ali'nin bahçası var
Ak gülüm, gülüm
Canım, canım, canım
Elifin hecesi var
Gündüzün gecesi var
Firdevsin âlâsında
Ali'nin bahçası var
-
Düştüm ağrına yanarım yaş değil kan kanalarım
Pare pare olmuş için haktan sitem ben yararım
Bir sözünle ziyan etme vur sinene ölem hay
Hay bu cana ölem hay oy oy
x 2
Al beni yar, al beni yar
Al göğsüne sar beni yar
Yaramazsam koy pazarda bir pul gibi sat beni yar
Al beni yar, al beni yar
Al sinene sar beni yar
Yaramazsam kol pazara bir pul gibi sat beni yar
Kovulmuşum yedi yerden, vurulmuşum tam sinemden
Diyar diyar sürdüğün için bir de feryad hasretiyle
Ölsün kahrından bu yürek koyup gittin ellerine
Beni bırak sitemimle oy oy oy
x 2
Al beni yar, al beni yar
Al sinene sar beni yar
Yaramazsam at çöllere mecnun gibi yak beni yar
Al beni yar, al beni yar
Al göğsüne sar beni yar
Yaramazsam at çöllere mecnun gibi yak beni yar
Al beni yar, al beni yar
Al göğsüne sar beni yar
Yaramazsam koy pazarda bir pul gibi sat beni yar
Al beni yar, al beni yar
Al sinene sar beni yar
Yaramazsam at çöllere mecnun gibi yak beni yar
-
Sensin benim canım tatlı sevgilim
Sensin benim canım tatlı sevgilim
Sen gönlümde açan feslikan çiçeğim
Sen gönlümde açan feslikan çiçeğim
Yar seni görünce oynar yüreğim
Yar seni görünce oynar yüreğim
Canımsın feslikanımsın ben ayrılamam
Yarin tatlı dudağından ayrı kalamam
Feslikan ekerken yar saksısına
Feslikan ekerken yar saksısına
Usul usul dolandım onun arkasına
Usul usul dolandım onun arkasına
Püf deyip üfledim ben lambasına
Püf deyip üfledim ben lambasına
-
-
Çalın Davulları Çaydan Aşağıya Amman Amman
Mezarımı Kazın (Bre Dostlar) Belden Aşağıya
Koyun Sularımı Kazan Dolunca (Amman)
**
Aman Ölüm Zalim Ölüm Üç Gün Ara Ver
Al Başımdan Bu Sevdayı Götür Yare Ver
**
Selanik İçinde Selam Okunur (Amman)
Selamın Sedası (Bre Dostlar) Cana Dokunur
Gelin Olanlara Kına Yakılır (Amman)
**
Aman Ölüm Zalim Ölüm Üç Gün Ara Ver
Al Başımdan Bu Sevdayı Götür Yare Ver
**
Selanik Selanik Viran Olasın (Amman)
Taşını Toprağacını Seller Alasın
Sen De Benim Gibi Yarsız Kalasın (Amman)
**
Aman Ölüm Zalim Ölüm Üç Gün Ara Ver
Al Başımdan Bu Sevdayı Götür Yare Ver
-
Kaşların Arasından
Domdom Kurşunu Değdi
Bir Avcı Vurdu Beni
Bin Avcı Beni Yedi
**
Akh Dedim Ağladım
Yaremi Bağladım
Eğdi Yar Boynun Eğdi
Mevlam Kerimsin Dedi
Hançer Yarası Değil
Domdom Kurşunu Değdi
**
Gel Gel Gümle Gel
Gel Gel Gümle Gel
Gel Böğrüme Domdom Kurşunu
***
Gel Gel Gümle Gel
Gel Gel Gümle Gel
Gel Böğrüme Domdom Kurşunu
**
Bugünüm Harap Oldu
Dünden İyi Midir Ki
Doktor Hasta Ben Hasta
Benden İyi Midir Ki
Benden İyi Midir Ki
**
Akh Dedim Ağladım
Yaremi Bağladım
Eğdi Yar Boynun Eğdi
Mevlam Kerimsin Dedi
Hançer Yarası Değil
Domdom Kurşunu Değdi
**Gel Gel Gümle Gel
Gel Gel Gümle Gel
Gel Böğrüme Domdom Kurşunu
**
Gel Gel Gümle Gel
Gel Gel Gümle Gel
Gel Böğrüme Domdom Kurşunu
**
Mahzuni Yar Benim
Halımı Anlasaydı
Bütün Dertliler Gibi
İnleyip Dinleseydi
İnleyip Dinleseydi
**
Akh Dedim Ağladım
Yaremi Bağladım
Eğdi Yar Boynun Eğdi
Mevlam Kerimsin Dedi
Hançer Yarası Değil
Domdom Kurşunu Değdi
**
Gel Gel Gümle Gel
Gel Gel Gümle Gel
Gel Böğrüme Domdom Kurşunu
**
Gel Gel Gümle Gel
Gel Gel Gümle Gel
Gel Böğrüme Domdom Kurşunu
-
bahçada yeşil çınar
boyun boyuma uyar
ben seni gizli sevdim
bilmedim âlem duyar
**
aman gülüm nanay
top kâküllüm nanay
nanay nanay
kibar yarim nanay
Esmer yarim
Nay nanay
**
bahçalarda gül varı
var git ellerin yârı
sen bana yâr olmazsın
yüzüme gülme bari
**
aman gülüm nanay
top kâküllüm nanay
nanay nanay
kibar yarim nanay
Esmer yarim
Nay nanay
-
Deñiz dalğasız olmaz,
Qızlar sevdasız olmaz.
Yarıñ dülber olğanı
Başı belâsız olmaz.
***
Of, of, yareme de maşallah,
Qavuşırmız inşallah.
**
Deñiz dalğa keçilmez,
Tuzlu suvı içilmez.
Yosma qız sevdasından
Qolaylı vazgeçilmez.
**
Deñiz dalğalınmasa,
Yalısı bulanmasa,
Sevdalıq azap olur,
Göñüller bağlanmasa.
***
Of, of, yareme de maşallah,
Qavuşırmız inşallah.
-
Evleri köndelen yar
Bize gül gönderen yar
Gülün yarpıza dönsün
Menden üz dönderen yar
**
Özü bir gül sözü bir gül
Sarı sümbül gül oğlan
Dur gel men sene gurban
**
Ay gara çuha boz papah
Çit arhalı gül oğlan
Atını yan çeh top birçek
Hammıdan göyçek gül oğlan
**
Alma dersem almazsan
Sel almadan galmazsan
Hansı bağın gülüsen
Diledikçe solmazsan
**
Özü bir gül sözü bir gül
Sarı sümbül gül oğlan
Dur gel men sene gurban
**
Gapıda duran oğlana gül oğlana gül oğlan
Boynunu buran oğlana gül oğlana gül oğlan
Bir rehmin gelsin nene gül oğlana gül oğlan
Goy meni alsın nene gül oğlana gül oğlan
-