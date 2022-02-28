Melihat Gülses

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Bir kızıl goncaya benzer dudağın
Açılan tek gülüsün sen bu bağın
Bir kızıl goncaya benzer dudağın
Açılan tek gülüsün sen bu bağın
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Kurulur kalplere sevda otağın
Kim bilir hangi gönüldür durağın
Kurulur kalplere sevda otağın
Kim bilir hangi gönüldür durağın
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Her gören göğsüme taksam seni der
Kimi ateş gibi yaktın beni der
Her gören göğsüme taksam seni der
Kimi ateş gibi yaktın beni der
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Kimi billur bakışından söz eder
Kim bilir hangi gönüldür durağın
Kimi billur bakışından söz eder
Kim bilir hangi gönüldür durağın