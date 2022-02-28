Melihat Gülses

Bir kızıl goncaya benzer dudağın Açılan tek gülüsün sen bu bağın Bir kızıl goncaya benzer dudağın Açılan tek gülüsün sen bu bağın *** Kurulur kalplere sevda otağın Kim bilir hangi gönüldür durağın Kurulur kalplere sevda otağın Kim bilir hangi gönüldür durağın *** Her gören göğsüme taksam seni der Kimi ateş gibi yaktın beni der Her gören göğsüme taksam seni der Kimi ateş gibi yaktın beni der *** Kimi billur bakışından söz eder Kim bilir hangi gönüldür durağın Kimi billur bakışından söz eder Kim bilir hangi gönüldür durağın