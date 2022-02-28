Melihat Gülses

Bitmemiş Gibi Seninle bu aşkı kaldığı yerden Devam ettirelim bitmemiş gibi Bütün suçlarını affediyorum Ne olur geri dön, gitmemiş gibi *** Razıyım gönlümü yerden yere vur Razıyım karşımda eller gibi dur Bitsin bu ayrılık bitsin bu gurur Ne olur geri dön, gitmemiş gibi *** Ne ben söyleyeyim ne sen hatırlat Unut o vedayı anılara kat Bizimle başlasın yeniden hayat Ne olur geri dön, gitmemiş gibi

Kapın Her Çalındıkça Kapın her çalındıkça 'O mudur?' diyeceksin O mudur diyeceksin! *** Beni kaybettin artık sen çok bekleyeceksin. *** Hele bir yalnız kal da; Nasılmış göreceksin, nasılmış göreceksin. *** Beni kaybettin artık sen çok bekleyeceksin. Beni kaybettin artık sen çok bekleyeceksin.