Beyaz Köpükler Şarkı Sözleri
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Melihat Gülses
Beyaz Köpükler
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Seninle bu aşkı kaldığı yerden
Devam ettirelim bitmemiş gibi
Bütün suçlarını affediyorum
Ne olur geri dön, gitmemiş gibi
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Razıyım gönlümü yerden yere vur
Razıyım karşımda eller gibi dur
Bitsin bu ayrılık bitsin bu gurur
Ne olur geri dön, gitmemiş gibi
***
Ne ben söyleyeyim ne sen hatırlat
Unut o vedayı anılara kat
Bizimle başlasın yeniden hayat
Ne olur geri dön, gitmemiş gibi
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Kapın her çalındıkça 'O mudur?' diyeceksin
O mudur diyeceksin!
***
Beni kaybettin artık sen çok bekleyeceksin.
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Hele bir yalnız kal da;
Nasılmış göreceksin, nasılmış göreceksin.
***
Beni kaybettin artık sen çok bekleyeceksin.
Beni kaybettin artık sen çok bekleyeceksin.
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Bülbülüm altın kafeste
Öte aheste aheste
Ötme bülbül yârim hasta
Ah neyleyim şu gönlüme
Hasret kaldım sevdiğime
***
Ben sana dayanamam yârim ben sana katlanamam
Ben sana katlanamam yârim ben sana dayanamam
***
Bülbülleri hâr ağlatır
Âşıkları yâr ağlatır
Ben feleğe neylemişim
Beni her bahar ağlatır
***
Ben sana dayanamam yârim ben sana katlanamam
Ben sana katlanamam yârim
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