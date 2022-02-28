Melihat Gülses

Bülbülüm Altın Kafeste Bülbülüm altın kafeste Öte aheste aheste Ötme bülbül yârim hasta Ah neyleyim şu gönlüme Hasret kaldım sevdiğime *** Ben sana dayanamam yârim ben sana katlanamam Ben sana katlanamam yârim ben sana dayanamam *** Bülbülleri hâr ağlatır Âşıkları yâr ağlatır Ben feleğe neylemişim Beni her bahar ağlatır *** Ben sana dayanamam yârim ben sana katlanamam Ben sana katlanamam yârim

Kapın Her Çalındıkça Kapın her çalındıkça 'O mudur?' diyeceksin O mudur diyeceksin! *** Beni kaybettin artık sen çok bekleyeceksin. *** Hele bir yalnız kal da; Nasılmış göreceksin, nasılmış göreceksin. *** Beni kaybettin artık sen çok bekleyeceksin. Beni kaybettin artık sen çok bekleyeceksin.