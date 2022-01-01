Melihat Gülses

Çok aşığın var diyorlar Yalan de yeter bana Bir sevdâ sözü fısılda Hazırım inanmaya *** Gönül hırsızı diyorlar İnkâr et yeter bana Gözlerindeki cevaba Korkuyorum bakmaya *** Geceler uzun ve yalnız Yoksun sabaha kadar Düşümde bile günahkârsın Bunu kim hayra yorar *** Ardımdan deli diyorlar Belki de yalan değil Yanımda bile uzaksın Nasıl dayansın bu gönül *** Çok ahlar aldı diyorlar İnkâr et yeter bana Gözlerindeki cevaba Korkuyorum bakmaya *** Geceler uzun ve yalnız Yoksun sabaha kadar Düşümde bile günahkârsın Bunu kim hayra yorar *** Ardımdan deli diyorlar Belki de yalan değil Yanımda bile uzaksın Nasıl dayansın bu gönül