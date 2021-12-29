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Melihat Gülses
Melihat Gülses
Romantik Müzik
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01
Nazende Sevgilim
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02
Göçmen Kızı
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03
Fikrimin İnce Gülü
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04
Bitmemiş Gibi
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Saadet Vural
Besteci:
Dursun Karaca
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05
Bülbülüm Altın Kafeste
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Anonim
Besteci:
Anonim
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