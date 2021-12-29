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Melihat Gülses

Romantik Müzik

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01

Nazende Sevgilim

02

Göçmen Kızı

03

Fikrimin İnce Gülü

04

Bitmemiş Gibi

05

Bülbülüm Altın Kafeste

... KAPAT
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Albümler

Narçiçeğim Melihat Gülses

Narçiçeğim-2 Melihat Gülses

Beyaz Köpükler Melihat Gülses

Geçmişten Günümüze Türk Müziği-Narçiçeğim 2 Melihat Gülses

Tatyos Efendi Melihat Gülses

Pırlanta Şarkılar Melihat Gülses

Altın Şarkılar-12 Melihat Gülses

Eylül Şarkıları - ince saz Melihat Gülses

Geçmişten Günümüze Türk Müziği-Hüznün Hikayesi Melihat Gülses

Geçmişten Günümüze Türk Müziği-Klasik Dönem Melihat Gülses

Geçmişten Günümüze Türk Müziği-Şarkılar Seni Söyler Melihat Gülses

Hüznün Hikayesi Melihat Gülses

İstanbul dan Atinaya Türküler Melihat Gülses

Kemani Tatyos Efendi Eserleri Melihat Gülses

Musikişinas Tüccarlarımız Melihat Gülses

Müsikişinas Tüccarlarımız@6368 Melihat Gülses

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Kadının Aşkı

Kadının Aşkı

Melihat Gülses

Melihat Gülses

En Güzel Aşk Şarkıları

En Güzel Aşk Şarkıları

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