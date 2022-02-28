Melihat Gülses

Gemilerde Talim Var Bahriyeli Yarim Var O Da Gitti Sefere Ne Talihsiz Başım Var *** Hani Benim Receb'im Receb'im Sarı Lira Vereceğim Almazsa Karakola Gideceğim *** Gemi Gelir Yanaşır İçi Dolu Çamaşır Şu İstanbul'un Kızları Recep Diye Ağlaşır *** Hani Benim Receb'im Receb'im Sarı Lira Vereceğim Almazsa Karakola Gideceğim *** Mavi Giyme Tanırlar Seni Yolcu Sanırlar Geçme Kapım Önünden Seni Benden Alırlar *** Hani Benim Receb'im Receb'im Sarı Lira Vereceğim Almazsa Karakola Gideceğim