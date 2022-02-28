Melihat Gülses

Şavkıması sana doğru yolların Sana doğru denizlerin çağrısı Çırıl çırıl ötelerde bir güzel Günaydınım, narçiçeğim, sevdiğim *** Günaydınım, narçiçeğim, sevdiğim Günaydınım, narçiçeğim, sevdiğim Günaydınım, narçiçeğim, sevdiğim *** Çıkmaz sokaklarda bu minyatür kim Bu göğüs kim, ya bu gözler, bu saçlar Uzak bir özlemde ayak sesleri Günaydınım, narçiçeğim, sevdiğim *** Günaydınım, narçiçeğim, sevdiğim Günaydınım, narçiçeğim, sevdiğim Günaydınım, narçiçeğim, sevdiğim *** Bu yıldızlar doğan günü çağrışır Bu gündüzler gözlerini çağrışır Ya kimlere verdin avuçlarını Günaydınım, narçiçeğim, sevdiğim *** Günaydınım, narçiçeğim, sevdiğim Günaydınım, narçiçeğim, sevdiğim Günaydınım, narçiçeğim, sevdiğim *** Vurdum tellerine seni sazımın Sende anahtarı alın yazımın Yağmur, yağmur serpil yalnızlığıma Günaydınım, narçiçeğim, sevdiğim *** Günaydınım, narçiçeğim, sevdiğim Günaydınım, narçiçeğim, sevdiğim Günaydınım, narçiçeğim, sevdiğim