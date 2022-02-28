Melihat Gülses

Şavkıması sana doğru yolların
Sana doğru denizlerin çağrısı
Çırıl çırıl ötelerde bir güzel
Günaydınım, narçiçeğim, sevdiğim
***
Günaydınım, narçiçeğim, sevdiğim
Günaydınım, narçiçeğim, sevdiğim
Günaydınım, narçiçeğim, sevdiğim
***
Çıkmaz sokaklarda bu minyatür kim
Bu göğüs kim, ya bu gözler, bu saçlar
Uzak bir özlemde ayak sesleri
Günaydınım, narçiçeğim, sevdiğim
***
Günaydınım, narçiçeğim, sevdiğim
Günaydınım, narçiçeğim, sevdiğim
Günaydınım, narçiçeğim, sevdiğim
***
Bu yıldızlar doğan günü çağrışır
Bu gündüzler gözlerini çağrışır
Ya kimlere verdin avuçlarını
Günaydınım, narçiçeğim, sevdiğim
***
Günaydınım, narçiçeğim, sevdiğim
Günaydınım, narçiçeğim, sevdiğim
Günaydınım, narçiçeğim, sevdiğim
***
Vurdum tellerine seni sazımın
Sende anahtarı alın yazımın
Yağmur, yağmur serpil yalnızlığıma
Günaydınım, narçiçeğim, sevdiğim
***
Günaydınım, narçiçeğim, sevdiğim
Günaydınım, narçiçeğim, sevdiğim
Günaydınım, narçiçeğim, sevdiğim