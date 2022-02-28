Melihat Gülses

Kapın Her Çalındıkça Kapın her çalındıkça 'O mudur?' diyeceksin O mudur diyeceksin! *** Beni kaybettin artık sen çok bekleyeceksin. *** Hele bir yalnız kal da; Nasılmış göreceksin, nasılmış göreceksin. *** Beni kaybettin artık sen çok bekleyeceksin. Beni kaybettin artık sen çok bekleyeceksin.

Bülbülüm Altın Kafeste Bülbülüm altın kafeste Öte aheste aheste Ötme bülbül yârim hasta Ah neyleyim şu gönlüme Hasret kaldım sevdiğime *** Ben sana dayanamam yârim ben sana katlanamam Ben sana katlanamam yârim ben sana dayanamam *** Bülbülleri hâr ağlatır Âşıkları yâr ağlatır Ben feleğe neylemişim Beni her bahar ağlatır *** Ben sana dayanamam yârim ben sana katlanamam Ben sana katlanamam yârim