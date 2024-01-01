Ruhlar Şehri Şarkı Sözleri
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Melike Demirağ
Ruhlar Şehri
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Gafil gezme şaşkın, bir gün ölürsün
Bir gün ölürsün
Dünya kadar malın
Leyli leyli, leyli leyli
Leyli leyli, leyli leyli
Olsa ne fayda
Söyleyen dillerin söylemez olur
Bülbül gibi dilin olsa ne fayda
Olsa ne fayda
***
Sen söylersin, söz için de sözün var
Hey can sözün var
Çalarsın çırparsın
Leyli leyli, leyli leyli
Leyli leyli, leyli leyli
Oğlun kızın var
Şu dünyada üç beş arşın bezin var
Tüm bedesten senin olsa ne fayda
Olsa ne fayda
***
Kul Himmet Üstadım gelse otursa
Gelse otursa
Hakk'ın kelamını
Leyli leyli, leyli leyli
Leyli leyli, leyli leyli
Dile getirse
Dünya benim deyip zapta geçirse
Karun kadar malın olsa ne fayda
Olsa ne fayda
***
Gafil gezme şaşkın
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