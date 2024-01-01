Melike Demirağ

Gafil gezme şaşkın, bir gün ölürsün Bir gün ölürsün Dünya kadar malın Leyli leyli, leyli leyli Leyli leyli, leyli leyli Olsa ne fayda Söyleyen dillerin söylemez olur Bülbül gibi dilin olsa ne fayda Olsa ne fayda *** Sen söylersin, söz için de sözün var Hey can sözün var Çalarsın çırparsın Leyli leyli, leyli leyli Leyli leyli, leyli leyli Oğlun kızın var Şu dünyada üç beş arşın bezin var Tüm bedesten senin olsa ne fayda Olsa ne fayda *** Kul Himmet Üstadım gelse otursa Gelse otursa Hakk'ın kelamını Leyli leyli, leyli leyli Leyli leyli, leyli leyli Dile getirse Dünya benim deyip zapta geçirse Karun kadar malın olsa ne fayda Olsa ne fayda *** Gafil gezme şaşkın