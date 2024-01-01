İstanbul'da Olmak/Anadolu Şarkı Sözleri
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Melike Demirağ
İstanbul'da Olmak/Anadolu
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Yayilmisiz dünyanin dört bir yanina
kimisi ta kopenhag'da, kimisi paris
bedenimiz orda burda dolanir amma
çok hem de çok uzak yerde kalbimiz
***
bir alli turna olsam, karli daglari assam
varsam bizim ellere, kendi gögümde uçsam
simdi istanbul'da olmak vardi anasini satayim
püfür püfür bir vapurun yan tarafinda
Su an da Istanbul'da Olmak var be anasini satayim
Yeni camide misir atmak kuslara
***
köprüde balik ekmek yemek
dolmusa hadi gidelim demek
ver elini yenikapi ver elini bebek, tarabya
su anda oralarda olmak vardi ya
***
simdi istanbul'da olmak vardi anasini satayim
bogazda köhne bir iskelenin yamacinda
tabakta kavun, peynir kadehte buz gibi raki
dilinde yari aci yari tatli bir sarki
su anda istanbul'da olmak vardi!
***
benim derdimi dermanimi bilen yok
yayilmisiz dünyanin dört kösesine
kiminin adresi sidney kiminin hamburg
***
yasamaya dört elle sarilmisiz da
yine de gözlerim dolu, yüregim buruk
basimi hiç bir zaman egmedim amma
yine de yüregim yara, içimde bosluk
***
minnacik tohum olsam savrulsam dönümlerce
kis biter bahar gelir,açilsam yüzbinlerce
açilsam milyonlarca
simdi istanbul'da olmak vardi
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