Melike Demirağ

Yayilmisiz dünyanin dört bir yanina kimisi ta kopenhag'da, kimisi paris bedenimiz orda burda dolanir amma çok hem de çok uzak yerde kalbimiz *** bir alli turna olsam, karli daglari assam varsam bizim ellere, kendi gögümde uçsam simdi istanbul'da olmak vardi anasini satayim püfür püfür bir vapurun yan tarafinda Su an da Istanbul'da Olmak var be anasini satayim Yeni camide misir atmak kuslara *** köprüde balik ekmek yemek dolmusa hadi gidelim demek ver elini yenikapi ver elini bebek, tarabya su anda oralarda olmak vardi ya *** simdi istanbul'da olmak vardi anasini satayim bogazda köhne bir iskelenin yamacinda tabakta kavun, peynir kadehte buz gibi raki dilinde yari aci yari tatli bir sarki su anda istanbul'da olmak vardi! *** benim derdimi dermanimi bilen yok yayilmisiz dünyanin dört kösesine kiminin adresi sidney kiminin hamburg *** yasamaya dört elle sarilmisiz da yine de gözlerim dolu, yüregim buruk basimi hiç bir zaman egmedim amma yine de yüregim yara, içimde bosluk *** minnacik tohum olsam savrulsam dönümlerce kis biter bahar gelir,açilsam yüzbinlerce açilsam milyonlarca simdi istanbul'da olmak vardi