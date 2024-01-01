Melike Demirağ

Ninni Uyu yavrum ninni uyutayım seni Ninnilerle minnilerle avutayım seni Uyu güzel bebek uyu da büyü Bebek, bir gün büyüyecek söyleyecek bu ninniyi Bebek, bir gün büyüyecek söyleyecek bu ninniyi *** Uyu yavrum ninni uyutayım seni Masallarla ninnilerle avutayım seni Masallarla ninnilerle avutayım seni *** Uyu sayın dinleyici uyutayım seni Aranjmanla maranjmanla avutayım seni Aranjmanla maranjmanla avutayım seni Uyu yavrum ninni uyutayım seni Aranjmanla maranjmanla avutayım seni Şarkılarla türkülerle avutayım seni *** Uyu sayın seyirci uyutayım seni Renkli menkli sinemaskop avutayım seni Renkli menkli sinemaskop avutayım seni Uyu yavrum ninni uyutayım seni Renkli menkli sinemaskop avutayım seni Seksi meksi filmlerle avutayım seni *** Uyu sayın okuyucu uyutayım seni Kuponlarla muponlarla avutayım seni Kuponlarla muponlarla avutayım seni Uyu yavrum ninni uyutayım seni Kuponlarla muponlarla avutayım seni Çekilişle mekilişle avutayım seni *** Yahu bu ne biçim millet Kız ya davul çalıyor ya dümbelek Hiç bu gürültüde uyunur mu? Çocuğun uykusu kaçacak *** Uyu yavrum ninni uyutayım seni Davulumla darbukamla avutayım seni Kaşığımla zillerimle avutayım seni *** Uyu güzel yarim okşayayım seni Öpe öpe, seve seve avutayım seni Uyu yavrum ninni uyutayım seni Öpe öpe, seve seve avutayım seni Kara gözle, güzel sözle avutayım seni *** Uyu güzel bebek uyu da büyü Bebek bir gün büyüyecek Dinlemeyecek bu ninniyi *** Uyu yavrum ninni uyutayım seni Masallarla ninnilerle avutayım seni Şarkılarla türkülerle uyutayım seni Seksi meksi filmlerle avutayım seni Çekilişle mekilişle uyutayım seni

Çalsam Birgün Kapını İlkbaharın yemyeşil Renkleri gözlerinde Nisan yağmurlarıyla Gelen bereketsin sen * Coşkun bir su gibisin Duyguların derinden İklimler ötesinden Derlenmiş buketsin sen * Çalsam bir gün kapını Bir ışık demetiyle Açar mısın bilemem Yoksa gizlenir misin? * Her gün seni beklesem Susuzluk hasretiyle Kalsam ıssız çöllerde Bana su verir misin? * Bakışların raksetsin Döndürdükçe başımı Seni seven kalbimde Açan bir çiçeksin sen * Ilık ve içli sesin Dindirsin gözyaşımı Sabah gibi aydınlık Temiz ve berraksın sen * Çalsam bir gün kapını Bir ışık demetiyle Açar mısın bilemem Yoksa gizlenir misin? * Her gün seni beklesem Susuzluk hasretiyle Kalsam ıssız çöllerde Bana su verir misin?

Beyaz Ev Bir balıkçı köyünde seninle bir yaz O evde kalmıştık duvarları bembeyaz *** O evde geçen bir ömür az Tüter gözümde aklımdan çıkmaz Orada tatmıştık mutluluğu Kaldı uzakta o en derin haz *** O ev Beni çağırır Gel gör bir de Sensiz *** Tavandan sarkan balıkçı ağları Yemeğimizi paylaşan o küçük kedi Gözümün önünde daha dün gibi *** O evde geçen bir ömür az Tüter gözümde aklımdan çıkmaz Orada tatmıştık mutluluğu Kaldı uzakta o en derin haz *** Sen güneşin doğuşunu İlk kez o evde gördün Senin yüzünü bir ben güldürdüm Şimdi ise o ev çok uzak Çok uzak o yaz *** O evde geçen bir ömür az Tüter gözümde aklımdan çıkmaz Orada tatmıştık mutluluğu Kaldı uzakta o en derin haz *** O ev beni çağırır Gel gör bir de sensiz *** Hatırladın mı o balıkçı köyünde seninle bir yaz Küçücük bir evde kalmıştık duvarları bembeyaz *** O evde geçen bir ömür az Tüter gözümde aklımdan çıkmaz Orada tatmıştık mutluluğu Kaldı uzakta o en derin haz *** O evde geçen bir ömür az Tüter gözümde aklımdan çıkmaz Orada tatmıştık mutluluğu Kaldı uzakta o en derin haz

Gençlik Şarkısı Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala *** Haydi gençler başlayın Haydi gençlik hop hop hop Yaşamaktan korkmayın Haydi gençlik hop hop hop El vuralım coşalım Haydi gençlik hop hop hop Bu şarkıyı söyleyip mutluluğa koşalım *** Seslenelim göklere Dağlara denizlere Her yaştaki gençlere Bizden selam sizlere *** Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala *** Haydi gençler durmayın Haydi gençlik hop hop hop Hep beraber oynayın Haydi gençlik hop hop hop *** Arayalım bulalım Haydi gençlik hop hop hop Dünyanın varlığını Kalbimizde duyalım *** Seslenelim göklere Dağlara denizlere Her yaştaki gençlere Bizden selam sizlere *** Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala *** Haydi gençler durmayın Haydi gençlik hop hop hop Hep beraber oynayın Haydi gençlik hop hop hop *** Arayalım bulalım Haydi gençlik hop hop hop Dünyanın varlığını Kalbimizde duyalım

Gel de Yanma Bir ruyaydı sanki Bilmem nasıl geçti Gönlüm aşktan yana neden gülmedi *** Çocukluk yılları Gençlik hayalleri Şimdi hepsi bir bir silindi gitti *** Gel de yanma Geçip giden hayata Yazık değil mi o yıllara Gel de içme böylesi dünyaya Geçen ömre gelde ağlama *** Gel de yanma Geçip giden hayata Yazık değil mi o yıllara Gel de içme böylesi dünyaya Geçen ömre gelde ağlama *** Nice hatıralar Sızlıyor kalbimden Şarkılar da kaldı sevinçle neşe *** Hani nerde dostlar Sevdiklerim nerde Gözlerimden akan bu yaşlar niye *** Gel de yanma Geçip giden hayata Yazık değil mi o yıllara Gel de içme böylesi dünyaya Geçen ömre gel de ağlama *** Gel de yanma Geçip giden hayata Yazık değil mi o yıllara Gel de içme böylesi dünyaya Geçen ömre gel de ağlama *** Gel de yanma Geçip giden hayata Yazık değil mi o yıllara Gel de içme böylesi dünyaya Geçen ömre gel de ağlama *** Gel de yanma Geçip giden hayata Yazık değil mi o yıllara Gel de içme böylesi dünyaya Geçen ömre gel de ağlama