Melike Demirağ

Merhaba, merhaba, merhaba yeni doğan güneş Merhaba, merhaba, merhaba neşeli insanlar Merhaba, merhaba, merhaba emekleyen kardeş Hayat her gün yeni baştan başlar *** Merhaba, merhaba, merhaba yere düşen tohum Merhaba, merhaba, merhaba filizlenen toprak Bu sabah tepeden tırnağa ümitle doluyum Tohumlar her gün çatlayacak *** Bak, işte güneş var İşte su, toprak Bir ufak tohumdan 100 bin meyve çıkacak *** Bak, işte güneş var İşte su, toprak Bir ufak tohumdan 100 bin meyve çıkacak *** Merhaba, merhaba, merhaba masmavi gökyüzü Merhaba, merhaba, merhaba sevip sevilenler Merhaba, merhaba, merhaba çiçek açan ağaç Meyveyi toplayan eller *** Merhaba, merhaba, merhaba pırıl pırıl güneş Merhaba, merhaba, merhaba çalışan insanlar Merhaba, merhaba, merhaba yeni doğan kardeş Hayat her gün yeni baştan başlar *** Bak, işte güneş var İşte su, toprak Bir ufak tohumdan 100 bin meyve çıkacak *** Bak, işte güneş var İşte su, toprak Bir ufak tohumdan 100 bin meyve çıkacak *** Merhaba, merhaba, merhaba yeni doğan güneş Merhaba, merhaba, merhaba neşeli insanlar Merhaba, merhaba, merhaba emekleyen kardeş Hayat her gün yeni baştan başlar *** Merhaba, merhaba, merhaba yere düşen tohum Merhaba, merhaba, merhaba filizlenen toprak Bu sabah tepeden tırnağa ümitle doluyum Hayat her gün yeni umutlarla yeniden başlar