Melike Demirağ

Rüzgarlı Bir Akşam Üstü … Sevişmemiz ne güzeldi Sihirli bir müzik gibi Şiirlerin en güzeli Aşk bizimle beraberdi Sevişmemiz ne güzeldi Rüya gibi, başka şeydi Sevgi dolu geçti günler Sonra bitti, serap gibi Rüzgarlı bir akşam üstü Affet dedin, hüzün dolu Keder vermek istemezdim Anla beni, hayattır bu Perde indi, gerçek şimdi Kapkara ölüm gibi Bu dünyanın düzeninde Hayatmış bu, zehir gibi Rüzgarlı bir akşam üstü Affet dedin, hüzün dolu Keder vermek istemezdim Anla beni, hayattır bu Perde indi, gerçek şimdi Kapkara ölüm gibi Bu dünyanın düzeninde Hayatmış bu, zehir gibi Hayatmış bu, zehir gibi Zehir gibi

A Canım Irmaklar çağıl çağıl Ak dağlar sıra sıra Denizde kum milyarla Ama sen teksin Bir tanemsin a canım A canım, a canım Bir tanemsin a canım *** Trenler katar katar Kalplerde gurbet yatar Milyonlarca hasret var Senin hasretin Bir tanedir a canım A canım, a canım Bir tanemsin a canım *** A canım, a canım, a canım Bir tanemsin a canım A canım, a canım, a canım Ah bir tanemsin a canım *** Sevdalar biçim biçim Geçin hepsini geçin Yangınım senin için Çünkü sen teksin Bir tanemsin a canım A canım, a canım Bir tanemsin a canım *** Mecnun Leyla'yı arar Yollar sonsuza kadar Söylenmedik çok şey var Ama sen teksin *** A canım, a canım, a canım Bir tanemsin a canım A canım, a canım, a canım Ah bir tanemsin a canım *** A canım, a canım, a canım Bir tanemsin a canım A canım, a canım, a canım Bir tanemsin a canım

Dar Vakitler Kalbinin bir ucuna tıkıştırma beni Yüreğini sonsuza aç da gel Gecenin karanlığında yitirme beni Doğan güne ufkunu aç da gel *** Kalbinin bir ucuna tıkıştırma beni Yüreğini sonsuza aç da gel Gecenin karanlığında yitirme beni Doğan güne ufkunu aç da gel *** Dar vakitlere sığdırma beni Geleceksen zamanı aş da gel İki ara bir derede aşk mı olurmuş Seveceksen mekanı aş da gel *** Dün yaşandı bitti, geçmiş yok artık Yarın için bir sözün varsa al da gel Soyun bü dünyanın yalanlarından Gel sevdiceğim, nasılsan öyle gel *** Dün yaşandı bitti, geçmiş yok artık Yarın için bir sözün varsa al da gel Soyun bü dünyanın yalanlarından Gel sevdiceğim, nasılsan öyle gel *** Kalbinin bir ucuna tıkıştırma beni Yüreğini sonsuza aç da gel Gecenin karanlığında yitirme beni Doğan güne ufkunu aç da gel *** Dar vakitlere sığdırma beni Geleceksen zamanı aş da gel İki ara bir derede aşk mı olurmuş Seveceksen mekanı aş da gel *** Dün yaşandı bitti, geçmiş yok artık Yarın için bir sözün varsa al da gel Soyun bü dünyanın yalanlarından Gel sevdiceğim, nasılsan öyle gel *** Dün yaşandı bitti, geçmiş yok artık Yarın için bir sözün varsa al da gel Soyun bü dünyanın yalanlarından Gel sevdiceğim, nasılsan öyle gel

Yar Yar Değil Saçlarımda gördüğün her akın anısı var Yüzümde her çizginin bir aşktan acısı var Saçlarımda gördüğün her akın anısı var Yüzümde her çizginin bir aşktan acısı var Her elveda deyişte geçmez dil yarası var Ayrılacak gibiyiz, içimde sancısı var Kervanlar geçer gibi Geçti yıllarım bir bir Her sefer aldanmışım Baktım ki yar, yar değil Kervanlar geçer gibi Geçti yıllarım bir bir Her sefer aldanmışım Baktım ki yar, yar değil Saçlarımda gördüğün her akın anısı var Yüzümde her çizginin bir aşktan acısı var Saçlarımda gördüğün her akın anısı var Yüzümde her çizginin bir aşktan acısı var Her elveda deyişte geçmez dil yarası var Ayrılacak gibiyiz, içimde sancısı var Kervanlar geçer gibi Geçti yıllarım bir bir Her sefer aldanmışım Baktım ki yar, yar değil Kervanlar geçer gibi Geçti yıllarım bir bir Her sefer aldanmışım Baktım ki yar, yar değil

Yaz Bulutların kanatları üşürdü Pembe gülüşleri özlerdi kiraz Serçelerin gönlüne aşk ateşi düşerdi Biz öpüşünce başlardı yaz Biz öpüşünce başlardı yaz Üstüne sis çökmüş dağ göllerinde Uyanırdı nilüfer, gözü mahmur Bir elimiz güneşti, bir elimiz yağmur Biz öpüşünce başlardı yaz Biz öpüşünce başlardı yaz Ay ışır, gül açar Ve güzelim leylaklar Yıldız yağmurlarından Islanırdı akşamlar Biz öpüşünce başlardı yaz Ay ışır, gül açar Ve güzelim leylaklar Yıldız yağmurlarından Islanırdı akşamlar Biz öpüşünce başlardı yaz Bulutların kanatları üşürdü Pembe gülüşleri özlerdi kiraz Serçelerin gönlüne aşk ateşi düşerdi Biz öpüşünce başlardı yaz Biz öpüşünce başlardı yaz Üstüne sis çökmüş dağ göllerinde Uyanırdı nilüfer, gözü mahmur Bir elimiz güneşti, bir elimiz yağmur Biz öpüşünce başlardı yaz Biz öpüşünce başlardı yaz Ay ışır, gül açar Ve güzelim leylaklar Yıldız yağmurlarından Islanırdı akşamlar Biz öpüşünce başlardı yaz Ay ışır, gül açar Ve güzelim leylaklar Yıldız yağmurlarından Islanırdı akşamlar Biz öpüşünce başlardı yaz Ay ışır, gül açar Ve güzelim leylaklar Yıldız yağmurlarından Islanırdı akşamlar Biz öpüşünce başlardı yaz

Duyun Beni Yaklaşıyor adım adım yokluğun ayak sesleri Sarsıyor durmadan gökleri, sarsıyor yeri Geri sayım başladı Durdurun saatleri, saatleri *** Uyan ademoğlu uyan Uyan havvakızı uyan Uyan derin uykulardan uyan Yok mu sesimi duyan *** Uyan ademoğlu uyan Uyan havvakızı uyan Uyan derin uykulardan uyan Yok mu sesimi duyan *** Toprağımdan beslenenler Sularımdan içenler Nefes alıp verenler Ben ananız, yaşlı dünyanız Duyun beni *** Yaklaşıyor adım adım yokluğun ayak sesleri Sarsıyor durmadan gökleri, sarsıyor yeri Geri sayım başladı Durdurun saatleri, saatleri *** Uyan ademoğlu uyan Uyan havvakızı uyan Uyan derin uykulardan uyan Yok mu sesimi duyan *** Uyan ademoğlu uyan Uyan havvakızı uyan Uyan derin uykulardan uyan Yok mu sesimi duyan

Ağlamak Ayıp Değil Ağlamak ayıp değil Saklama göz yaşını Yeter ki ağlarken de Eğme bir an başını *** Üzülmek ayıp değil Hep sevinmez ya insan Elbet üzüleceksin Biraz kalp taşıyorsan *** Sevmek hiç ayıp değil Sevmeyenler utansın Sevginle, hasretinle Unutma ki insansın *** Varsan da sevdiğine Bir gün geç, bir gün erken Mümkün mü mutlu olmak Milyonlar umutsuzken *** Varsan da sevdiğine Bir gün geç, bir gün erken Mümkün mü mutlu olmak Milyonlar umutsuzken *** Ağlamak ayıp değil Saklama göz yaşını Yeter ki ağlarken de Eğme bir an başını *** Üzülmek ayıp değil Hep sevinmez ya insan Elbet üzüleceksin Biraz kalp taşıyorsan *** Sevmek hiç ayıp değil Sevmeyenler utansın Sevginle, hasretinle Unutma ki insansın *** Varsan da sevdiğine Bir gün geç, bir gün erken Mümkün mü mutlu olmak Milyonlar umutsuzken *** Varsan da sevdiğine Bir gün geç, bir gün erken Mümkün mü mutlu olmak Milyonlar umutsuzken