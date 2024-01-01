Melike Demirağ

-
… Sevişmemiz ne güzeldi
Sihirli bir müzik gibi
Şiirlerin en güzeli
Aşk bizimle beraberdi
Sevişmemiz ne güzeldi
Rüya gibi, başka şeydi
Sevgi dolu geçti günler
Sonra bitti, serap gibi
Rüzgarlı bir akşam üstü
Affet dedin, hüzün dolu
Keder vermek istemezdim
Anla beni, hayattır bu
Perde indi, gerçek şimdi
Kapkara ölüm gibi
Bu dünyanın düzeninde
Hayatmış bu, zehir gibi
Rüzgarlı bir akşam üstü
Affet dedin, hüzün dolu
Keder vermek istemezdim
Anla beni, hayattır bu
Perde indi, gerçek şimdi
Kapkara ölüm gibi
Bu dünyanın düzeninde
Hayatmış bu, zehir gibi
Hayatmış bu, zehir gibi
Zehir gibi
-
Irmaklar çağıl çağıl
Ak dağlar sıra sıra
Denizde kum milyarla
Ama sen teksin
Bir tanemsin a canım
A canım, a canım
Bir tanemsin a canım
***
Trenler katar katar
Kalplerde gurbet yatar
Milyonlarca hasret var
Senin hasretin
Bir tanedir a canım
A canım, a canım
Bir tanemsin a canım
***
A canım, a canım, a canım
Bir tanemsin a canım
A canım, a canım, a canım
Ah bir tanemsin a canım
***
Sevdalar biçim biçim
Geçin hepsini geçin
Yangınım senin için
Çünkü sen teksin
Bir tanemsin a canım
A canım, a canım
Bir tanemsin a canım
***
Mecnun Leyla'yı arar
Yollar sonsuza kadar
Söylenmedik çok şey var
Ama sen teksin
***
A canım, a canım, a canım
Bir tanemsin a canım
A canım, a canım, a canım
Ah bir tanemsin a canım
***
A canım, a canım, a canım
Bir tanemsin a canım
A canım, a canım, a canım
Bir tanemsin a canım
-
Kalbinin bir ucuna tıkıştırma beni
Yüreğini sonsuza aç da gel
Gecenin karanlığında yitirme beni
Doğan güne ufkunu aç da gel
***
Kalbinin bir ucuna tıkıştırma beni
Yüreğini sonsuza aç da gel
Gecenin karanlığında yitirme beni
Doğan güne ufkunu aç da gel
***
Dar vakitlere sığdırma beni
Geleceksen zamanı aş da gel
İki ara bir derede aşk mı olurmuş
Seveceksen mekanı aş da gel
***
Dün yaşandı bitti, geçmiş yok artık
Yarın için bir sözün varsa al da gel
Soyun bü dünyanın yalanlarından
Gel sevdiceğim, nasılsan öyle gel
***
Dün yaşandı bitti, geçmiş yok artık
Yarın için bir sözün varsa al da gel
Soyun bü dünyanın yalanlarından
Gel sevdiceğim, nasılsan öyle gel
***
Kalbinin bir ucuna tıkıştırma beni
Yüreğini sonsuza aç da gel
Gecenin karanlığında yitirme beni
Doğan güne ufkunu aç da gel
***
Dar vakitlere sığdırma beni
Geleceksen zamanı aş da gel
İki ara bir derede aşk mı olurmuş
Seveceksen mekanı aş da gel
***
Dün yaşandı bitti, geçmiş yok artık
Yarın için bir sözün varsa al da gel
Soyun bü dünyanın yalanlarından
Gel sevdiceğim, nasılsan öyle gel
***
Dün yaşandı bitti, geçmiş yok artık
Yarın için bir sözün varsa al da gel
Soyun bü dünyanın yalanlarından
Gel sevdiceğim, nasılsan öyle gel
-
Saçlarımda gördüğün her akın anısı var
Yüzümde her çizginin bir aşktan acısı var
Saçlarımda gördüğün her akın anısı var
Yüzümde her çizginin bir aşktan acısı var
Her elveda deyişte geçmez dil yarası var
Ayrılacak gibiyiz, içimde sancısı var
Kervanlar geçer gibi
Geçti yıllarım bir bir
Her sefer aldanmışım
Baktım ki yar, yar değil
Kervanlar geçer gibi
Geçti yıllarım bir bir
Her sefer aldanmışım
Baktım ki yar, yar değil
Saçlarımda gördüğün her akın anısı var
Yüzümde her çizginin bir aşktan acısı var
Saçlarımda gördüğün her akın anısı var
Yüzümde her çizginin bir aşktan acısı var
Her elveda deyişte geçmez dil yarası var
Ayrılacak gibiyiz, içimde sancısı var
Kervanlar geçer gibi
Geçti yıllarım bir bir
Her sefer aldanmışım
Baktım ki yar, yar değil
Kervanlar geçer gibi
Geçti yıllarım bir bir
Her sefer aldanmışım
Baktım ki yar, yar değil
-
Bulutların kanatları üşürdü
Pembe gülüşleri özlerdi kiraz
Serçelerin gönlüne aşk ateşi düşerdi
Biz öpüşünce başlardı yaz
Biz öpüşünce başlardı yaz
Üstüne sis çökmüş dağ göllerinde
Uyanırdı nilüfer, gözü mahmur
Bir elimiz güneşti, bir elimiz yağmur
Biz öpüşünce başlardı yaz
Biz öpüşünce başlardı yaz
Ay ışır, gül açar
Ve güzelim leylaklar
Yıldız yağmurlarından
Islanırdı akşamlar
Biz öpüşünce başlardı yaz
Ay ışır, gül açar
Ve güzelim leylaklar
Yıldız yağmurlarından
Islanırdı akşamlar
Biz öpüşünce başlardı yaz
Bulutların kanatları üşürdü
Pembe gülüşleri özlerdi kiraz
Serçelerin gönlüne aşk ateşi düşerdi
Biz öpüşünce başlardı yaz
Biz öpüşünce başlardı yaz
Üstüne sis çökmüş dağ göllerinde
Uyanırdı nilüfer, gözü mahmur
Bir elimiz güneşti, bir elimiz yağmur
Biz öpüşünce başlardı yaz
Biz öpüşünce başlardı yaz
Ay ışır, gül açar
Ve güzelim leylaklar
Yıldız yağmurlarından
Islanırdı akşamlar
Biz öpüşünce başlardı yaz
Ay ışır, gül açar
Ve güzelim leylaklar
Yıldız yağmurlarından
Islanırdı akşamlar
Biz öpüşünce başlardı yaz
Ay ışır, gül açar
Ve güzelim leylaklar
Yıldız yağmurlarından
Islanırdı akşamlar
Biz öpüşünce başlardı yaz
-
Yaklaşıyor adım adım yokluğun ayak sesleri
Sarsıyor durmadan gökleri, sarsıyor yeri
Geri sayım başladı
Durdurun saatleri, saatleri
***
Uyan ademoğlu uyan
Uyan havvakızı uyan
Uyan derin uykulardan uyan
Yok mu sesimi duyan
***
Uyan ademoğlu uyan
Uyan havvakızı uyan
Uyan derin uykulardan uyan
Yok mu sesimi duyan
***
Toprağımdan beslenenler
Sularımdan içenler
Nefes alıp verenler
Ben ananız, yaşlı dünyanız
Duyun beni
***
Yaklaşıyor adım adım yokluğun ayak sesleri
Sarsıyor durmadan gökleri, sarsıyor yeri
Geri sayım başladı
Durdurun saatleri, saatleri
***
Uyan ademoğlu uyan
Uyan havvakızı uyan
Uyan derin uykulardan uyan
Yok mu sesimi duyan
***
Uyan ademoğlu uyan
Uyan havvakızı uyan
Uyan derin uykulardan uyan
Yok mu sesimi duyan
-
Ağlamak ayıp değil
Saklama göz yaşını
Yeter ki ağlarken de
Eğme bir an başını
***
Üzülmek ayıp değil
Hep sevinmez ya insan
Elbet üzüleceksin
Biraz kalp taşıyorsan
***
Sevmek hiç ayıp değil
Sevmeyenler utansın
Sevginle, hasretinle
Unutma ki insansın
***
Varsan da sevdiğine
Bir gün geç, bir gün erken
Mümkün mü mutlu olmak
Milyonlar umutsuzken
***
Varsan da sevdiğine
Bir gün geç, bir gün erken
Mümkün mü mutlu olmak
Milyonlar umutsuzken
***
Ağlamak ayıp değil
Saklama göz yaşını
Yeter ki ağlarken de
Eğme bir an başını
***
Üzülmek ayıp değil
Hep sevinmez ya insan
Elbet üzüleceksin
Biraz kalp taşıyorsan
***
Sevmek hiç ayıp değil
Sevmeyenler utansın
Sevginle, hasretinle
Unutma ki insansın
***
Varsan da sevdiğine
Bir gün geç, bir gün erken
Mümkün mü mutlu olmak
Milyonlar umutsuzken
***
Varsan da sevdiğine
Bir gün geç, bir gün erken
Mümkün mü mutlu olmak
Milyonlar umutsuzken
-
-
Kılıçtan keskindir ve kıldan ince
Derinde alevler yalaza durur
Kalır mı kıyamete vicdan hesabı
Bu Dünya'nın hesabı, burda görülür
Her gece uykuya dalmadan önce
Ben kendi kendimle yalnız kalınca
İçimde bir yüce divan kurulur
Dünya'nın hesabı, benden sorulur
Her gece uykuya dalmadan önce
Ben kendi kendimle yalnız kalınca
İçimde bir yüce divan kurulur
Dünya'nın hesabı, benden sorulur
Dünya'nın hesabı, benden sorulur
Çaresiz kalırsın, ermez ki elin
Düşlerin paramparça, yüreğin sancır
Aynada gördüğüm bu yüz sen misin
Dilinde kelepçe, beyninde zincir
Her gece uykuya dalmadan önce
Ben kendi kendimle yalnız kalınca
İçimde bir yüce divan kurulur
Dünya'nın hesabı, benden sorulur
Her gece uykuya dalmadan önce
Ben kendi kendimle yalnız kalınca
İçimde bir yüce divan kurulur
Dünya'nın hesabı, benden sorulur
Dünya'nın hesabı, benden sorulur
Her gece uykuya dalmadan önce
Ben kendi kendimle yalnız kalınca
İçimde bir yüce divan kurulur
Dünya'nın hesabı, benden sorulur
Dünya'nın hesabı, benden sorulur
Dünya'nın hesabı, benden sorulur
Dünya'nın hesabı, benden sorulur