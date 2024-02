Melike Demirağ

Saçlarımda gördüğün her akın anısı var Yüzümde her çizginin bir aşktan acısı var Saçlarımda gördüğün her akın anısı var Yüzümde her çizginin bir aşktan acısı var Her elveda deyişte geçmez dil yarası var Ayrılacak gibiyiz, içimde sancısı var Kervanlar geçer gibi Geçti yıllarım bir bir Her sefer aldanmışım Baktım ki yar, yar değil Kervanlar geçer gibi Geçti yıllarım bir bir Her sefer aldanmışım Baktım ki yar, yar değil Saçlarımda gördüğün her akın anısı var Yüzümde her çizginin bir aşktan acısı var Saçlarımda gördüğün her akın anısı var Yüzümde her çizginin bir aşktan acısı var Her elveda deyişte geçmez dil yarası var Ayrılacak gibiyiz, içimde sancısı var Kervanlar geçer gibi Geçti yıllarım bir bir Her sefer aldanmışım Baktım ki yar, yar değil Kervanlar geçer gibi Geçti yıllarım bir bir Her sefer aldanmışım Baktım ki yar, yar değil