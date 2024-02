Melike Demirağ

Kılıçtan keskindir ve kıldan ince Derinde alevler yalaza durur Kalır mı kıyamete vicdan hesabı Bu Dünya'nın hesabı, burda görülür Her gece uykuya dalmadan önce Ben kendi kendimle yalnız kalınca İçimde bir yüce divan kurulur Dünya'nın hesabı, benden sorulur Her gece uykuya dalmadan önce Ben kendi kendimle yalnız kalınca İçimde bir yüce divan kurulur Dünya'nın hesabı, benden sorulur Dünya'nın hesabı, benden sorulur Çaresiz kalırsın, ermez ki elin Düşlerin paramparça, yüreğin sancır Aynada gördüğüm bu yüz sen misin Dilinde kelepçe, beyninde zincir Her gece uykuya dalmadan önce Ben kendi kendimle yalnız kalınca İçimde bir yüce divan kurulur Dünya'nın hesabı, benden sorulur Her gece uykuya dalmadan önce Ben kendi kendimle yalnız kalınca İçimde bir yüce divan kurulur Dünya'nın hesabı, benden sorulur Dünya'nın hesabı, benden sorulur Her gece uykuya dalmadan önce Ben kendi kendimle yalnız kalınca İçimde bir yüce divan kurulur Dünya'nın hesabı, benden sorulur Dünya'nın hesabı, benden sorulur Dünya'nın hesabı, benden sorulur Dünya'nın hesabı, benden sorulur

Saçlarımda gördüğün her akın anısı var Yüzümde her çizginin bir aşktan acısı var Saçlarımda gördüğün her akın anısı var Yüzümde her çizginin bir aşktan acısı var Her elveda deyişte geçmez dil yarası var Ayrılacak gibiyiz, içimde sancısı var Kervanlar geçer gibi Geçti yıllarım bir bir Her sefer aldanmışım Baktım ki yar, yar değil Kervanlar geçer gibi Geçti yıllarım bir bir Her sefer aldanmışım Baktım ki yar, yar değil Saçlarımda gördüğün her akın anısı var Yüzümde her çizginin bir aşktan acısı var Saçlarımda gördüğün her akın anısı var Yüzümde her çizginin bir aşktan acısı var Her elveda deyişte geçmez dil yarası var Ayrılacak gibiyiz, içimde sancısı var Kervanlar geçer gibi Geçti yıllarım bir bir Her sefer aldanmışım Baktım ki yar, yar değil Kervanlar geçer gibi Geçti yıllarım bir bir Her sefer aldanmışım Baktım ki yar, yar değil