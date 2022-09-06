Bedelini Ödedim Şarkı Sözleri
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Melike Şahin
Bedelini Ödedim
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Koy benim yerime
Kendini gelmeden üzerime
Bedelini ödedim bende sevdiğiniz her şeyin
***
Koy birini yerime
Çalıyor eteklerim yine zil
Bedelini ödedim bende, sustuğumuz her şeyin
***
Döndüm baktım içeri
Olmuyor yok ki bunun kaçarı
Bulamadım ilacı sende
Merhem elimdeymiş
***
Hak ediyorum her milimini bu dik gülüşün
Ayna elimde, durur yara izi, içim üşütür
Yine düşsem yine yenilsem sil baştan
Ne mümkün yıkılmak, yine doğruldum bak
***
Hak ediyorum her milimini bu dik gülüşün
Ayna elimde, durur yara izi, içim üşütür (içim üşütür)
Yine düşsem yine yenilsem sil baştan
Ne mümkün yıkılmak, yine doğruldum bak
***
Koy benim yerime
Kendini gelmeden üzerime
Bedelini ödedim bende sevdiğiniz her şeyin
***
Koy birini yerime
Çalıyor eteklerim yine zil
Bedelini ödedim bende, sustuğumuz her şeyin
***
Döndüm baktım içeri
Olmuyor yok ki bunun kaçarı
Bulamadım ilacı sende
Merhem elimdeymiş
***
Koy birini yerime
Kendini gelmeden üzerime
Bedelini ödedim bende, sustuğumuz her şeyin