Melike Şahin

Koy benim yerime Kendini gelmeden üzerime Bedelini ödedim bende sevdiğiniz her şeyin *** Koy birini yerime Çalıyor eteklerim yine zil Bedelini ödedim bende, sustuğumuz her şeyin *** Döndüm baktım içeri Olmuyor yok ki bunun kaçarı Bulamadım ilacı sende Merhem elimdeymiş *** Hak ediyorum her milimini bu dik gülüşün Ayna elimde, durur yara izi, içim üşütür Yine düşsem yine yenilsem sil baştan Ne mümkün yıkılmak, yine doğruldum bak *** Hak ediyorum her milimini bu dik gülüşün Ayna elimde, durur yara izi, içim üşütür (içim üşütür) Yine düşsem yine yenilsem sil baştan Ne mümkün yıkılmak, yine doğruldum bak *** Koy benim yerime Kendini gelmeden üzerime Bedelini ödedim bende sevdiğiniz her şeyin *** Koy birini yerime Çalıyor eteklerim yine zil Bedelini ödedim bende, sustuğumuz her şeyin *** Döndüm baktım içeri Olmuyor yok ki bunun kaçarı Bulamadım ilacı sende Merhem elimdeymiş *** Koy birini yerime Kendini gelmeden üzerime Bedelini ödedim bende, sustuğumuz her şeyin