Melike Şahin

Kederin yüzüme ışık olsun Sen günüme yolsun *** Kederin yüzüme ışık olsun Sen günüme yolsun Bir yolcuyum kalbinde Hatırım dursun *** İçime bir muğlak bırakmak olmaz Avuca oturur, kabına sığmaz *** İçime bir muğlak bırakmak olmaz Avuca oturur, kabına sığmaz *** Başka yerde arama Bak, göğsümde izin var Uzaklarda duramam ki İçimde bir deli kan var *** İçime bir muğlak bırakmak olmaz Avuca oturur, kabına sığmaz *** Başka yerde arama Bak, göğsümde izin var Uzaklarda duramam ki İçimde bir deli kan var *** Başka yerde arama Bak, göğsümde izin var Uzaklarda duramam ki İçimde bir deli kan var *** Arama İzin var Duramam ki