Melike Şahin

Deli Kan Şarkı Sözleri
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Kederin yüzüme ışık olsun
Sen günüme yolsun
***
Kederin yüzüme ışık olsun
Sen günüme yolsun
Bir yolcuyum kalbinde
Hatırım dursun
***
İçime bir muğlak bırakmak olmaz
Avuca oturur, kabına sığmaz
***
İçime bir muğlak bırakmak olmaz
Avuca oturur, kabına sığmaz
***
Başka yerde arama
Bak, göğsümde izin var
Uzaklarda duramam ki
İçimde bir deli kan var
***
İçime bir muğlak bırakmak olmaz
Avuca oturur, kabına sığmaz
***
Başka yerde arama
Bak, göğsümde izin var
Uzaklarda duramam ki
İçimde bir deli kan var
***
Başka yerde arama
Bak, göğsümde izin var
Uzaklarda duramam ki
İçimde bir deli kan var
***
Arama
İzin var
Duramam ki