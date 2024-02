Melike Şahin

Biliyordun, bu diva yorgun Sözü bi' geçmez gönlüne Bana geldiğin, canım, her gün Ay doğacak ömrüme *** Akarından, beterinden Korudu Mevla'm aklımı Göğe baktım, güneşi gördüm Talihim döndü mü ne? *** Söyle, canın tatlı mı Senin de harbi Seven haklı mı? Böyle içine sığmaz da hani Elinde kalbin Kederi saklı mı? *** Bilmezdim senden önce bunu Değmezdi o rüzgârları baharın Aymazdım, ben toy bi' beşer idim Öğrendim yüzünde *** Kar yağdı şu saçlarıma, tut elimi Varmaz mı menzil bize, bu nedir? Ben razıyım senden gelene, canım Eğlendim özümde Gördün mü gözümde? *** Kara gözlüm, biz seninle Bir ev kursak yemyeşil Pervazında, bahçesinde Kumrular mı söyleşir? *** Cennet oldun gam telimden Çal, yüreğim iyileşir Gözlerine baktığımda Yedi cihan birleşir *** Söyle, canın tatlı mı Senin de harbi Seven haklı mı? Böyle içine sığmaz da hani Elinde kalbin Kederi saklı mı? *** Bilmezdim senden önce bunu Değmezdi o rüzgârları baharın Aymazdım, ben toy bi' beşer idim Öğrendim yüzünde *** Kar yağdı şu saçlarıma, tut elimi Varmaz mı menzil bize, bu nedir? Ben razıyım senden gelene, canım Eğlendim özümde *** Bilmezdim senden önce bunu Değmezdi o rüzgârları baharın Aymazdım, ben toy bi' beşer idim Öğrendim yüzünde *** Kar yağdı şu saçlarıma, tut elimi Varmaz mı menzil bize, bu nedir? Ben razıyım senden gelene, canım Eğlendim özümde *** Bilmezdim senden önce bunu Değmezdi o rüzgârları baharın Aymazdım, ben toy bi' beşer idim Öğrendim yüzünde *** Kar yağdı şu saçlarıma, tut elimi Varmaz mı menzil bize, bu nedir? Ben razıyım senden gelene, canım