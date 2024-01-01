Melike Şahin

Diva Yorgun Şarkı Sözleri
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Biliyordun, bu diva yorgun
Sözü bi' geçmez gönlüne
Bana geldiğin, canım, her gün
Ay doğacak ömrüme
***
Akarından, beterinden
Korudu Mevla'm aklımı
Göğe baktım, güneşi gördüm
Talihim döndü mü ne?
***
Söyle, canın tatlı mı
Senin de harbi
Seven haklı mı?
Böyle içine sığmaz da hani
Elinde kalbin
Kederi saklı mı?
***
Bilmezdim senden önce bunu
Değmezdi o rüzgârları baharın
Aymazdım, ben toy bi' beşer idim
Öğrendim yüzünde
***
Kar yağdı şu saçlarıma, tut elimi
Varmaz mı menzil bize, bu nedir?
Ben razıyım senden gelene, canım
Eğlendim özümde
Gördün mü gözümde?
***
Kara gözlüm, biz seninle
Bir ev kursak yemyeşil
Pervazında, bahçesinde
Kumrular mı söyleşir?
***
Cennet oldun gam telimden
Çal, yüreğim iyileşir
Gözlerine baktığımda
Yedi cihan birleşir
***
Söyle, canın tatlı mı
Senin de harbi
Seven haklı mı?
Böyle içine sığmaz da hani
Elinde kalbin
Kederi saklı mı?
***
Bilmezdim senden önce bunu
Değmezdi o rüzgârları baharın
Aymazdım, ben toy bi' beşer idim
Öğrendim yüzünde
***
Kar yağdı şu saçlarıma, tut elimi
Varmaz mı menzil bize, bu nedir?
Ben razıyım senden gelene, canım
Eğlendim özümde
***
Bilmezdim senden önce bunu
Değmezdi o rüzgârları baharın
Aymazdım, ben toy bi' beşer idim
Öğrendim yüzünde
***
Kar yağdı şu saçlarıma, tut elimi
Varmaz mı menzil bize, bu nedir?
Ben razıyım senden gelene, canım
Eğlendim özümde
***
Bilmezdim senden önce bunu
Değmezdi o rüzgârları baharın
Aymazdım, ben toy bi' beşer idim
Öğrendim yüzünde
***
Kar yağdı şu saçlarıma, tut elimi
Varmaz mı menzil bize, bu nedir?
Ben razıyım senden gelene, canım