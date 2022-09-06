Melike Şahin

Geri Ver Şarkı Sözleri
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Müsaade etsek acımadan aksa
Kara sular inmiş aramıza
Güneşim öksüz ama bana kalsın
Günlerimi karartma
***
Mabedimde gömülü hazinen
Geçemem içinden duruyorum
Sırtın dönmüş bana niye bilmem
Ağrıma gidiyor
***
Durmaz böyle taştan
Büyük yük bizi aşar
Yol ıssız taşıyamam
Isıtan ellerin olmazsa
***
Baksan yine bana
Bir umut varsa avuçta
Yaslansana sağlam
Küskün omzuma
***
Kaldı yine ortada
Hâlimi bi' sorsana
Neşemi alıp gittin
Diyemem geri ver
***
Kaldı yine ortada
Halimi bi' sorsana
Neşemi alıp gittin
Geri gel, geri ver
***
Durmaz böyle taştan
Büyük yük bizi aşar
Yol ıssız taşıyamam
Isıtan ellerin olmazsa
***
Baksan yine bana
Bir umut varsa avuçta
Yaslansana sağlam
Küskün omzuma
***
Kaldı yine ortada
Hâlimi bi' sorsana
Neşemi alıp gittin
Diyemem geri ver
***
Kaldı yine ortada
Halimi bi' sorsana
Neşemi alıp gittin
Geri gel, geri ver
***
Kaldı yine ortada
Hâlimi bi' sorsana
Neşemi alıp gittin
Diyemem geri ver
***
Kaldı yine ortada
Halimi bi' sorsana
Neşemi alıp gittin
Geri gel, geri ver
***
Kaldı yine ortada
Halimi bi' sorsana