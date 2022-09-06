Melike Şahin

Müsaade etsek acımadan aksa Kara sular inmiş aramıza Güneşim öksüz ama bana kalsın Günlerimi karartma *** Mabedimde gömülü hazinen Geçemem içinden duruyorum Sırtın dönmüş bana niye bilmem Ağrıma gidiyor *** Durmaz böyle taştan Büyük yük bizi aşar Yol ıssız taşıyamam Isıtan ellerin olmazsa *** Baksan yine bana Bir umut varsa avuçta Yaslansana sağlam Küskün omzuma *** Kaldı yine ortada Hâlimi bi' sorsana Neşemi alıp gittin Diyemem geri ver *** Kaldı yine ortada Halimi bi' sorsana Neşemi alıp gittin Geri gel, geri ver *** Durmaz böyle taştan Büyük yük bizi aşar Yol ıssız taşıyamam Isıtan ellerin olmazsa *** Baksan yine bana Bir umut varsa avuçta Yaslansana sağlam Küskün omzuma *** Kaldı yine ortada Hâlimi bi' sorsana Neşemi alıp gittin Diyemem geri ver *** Kaldı yine ortada Halimi bi' sorsana Neşemi alıp gittin Geri gel, geri ver *** Kaldı yine ortada Hâlimi bi' sorsana Neşemi alıp gittin Diyemem geri ver *** Kaldı yine ortada Halimi bi' sorsana Neşemi alıp gittin Geri gel, geri ver *** Kaldı yine ortada Halimi bi' sorsana