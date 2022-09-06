Melike Şahin

Hepsi Geçti Şarkı Sözleri
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Bağrımda durmadan öten dertli bülbülün
Mecali kalmadı artık, sustu
Yoruldu kalbi donmuşun gölgesinde
Büküp boynunu bir anda durdu
***
Götürsem türlü bağlara, el değmemiş güllere
Üstünde soluklansa, erişebilse ümidine yine
***
Bazen düşüremez insan kalbin ateşini
Bazen yükseliyo' candan aşıp nefesimi
Bulursan bana söyle, niye böyle alev her yanım?
Bu da geçer de, hepsi geçti
Kaç kere söndü yangının?
***
Sandıkların en altına saklı sırları
Ne affettim ne unuttum, sustum
Ağrımda benle bekliyo' yalnız çocuk
Uzandı, kırgın elinden tuttum
***
Götürsem türlü bağlara, el değmemiş güllere
Üstünde soluklansa, fısıldasam kulağına "Dayan"
***
Bazen düşüremez insan kalbin ateşini
Bazen yükseliyo' candan aşıp nefesimi
Bulursan bana söyle, niye böyle alev her yanım?
Bu da geçer de, hepsi geçti
Kaç kere söndü yangının?
***
Bazen düşüremez insan kalbin ateşini
Bazen yükseliyo' candan aşıp nefesimi
Bulursan bana söyle, niye böyle alev her yanım?
Bu da geçer de, hepsi geçti
Kaç kere söndü yangının?
***
Bulursan bana söyle, niye böyle alev her yanım?
Bu da geçer de, hepsi geçti