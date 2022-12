Melike Şahin

Bağrımda durmadan öten dertli bülbülün Mecali kalmadı artık, sustu Yoruldu kalbi donmuşun gölgesinde Büküp boynunu bir anda durdu *** Götürsem türlü bağlara, el değmemiş güllere Üstünde soluklansa, erişebilse ümidine yine *** Bazen düşüremez insan kalbin ateşini Bazen yükseliyo' candan aşıp nefesimi Bulursan bana söyle, niye böyle alev her yanım? Bu da geçer de, hepsi geçti Kaç kere söndü yangının? *** Sandıkların en altına saklı sırları Ne affettim ne unuttum, sustum Ağrımda benle bekliyo' yalnız çocuk Uzandı, kırgın elinden tuttum *** Götürsem türlü bağlara, el değmemiş güllere Üstünde soluklansa, fısıldasam kulağına "Dayan" *** Bazen düşüremez insan kalbin ateşini Bazen yükseliyo' candan aşıp nefesimi Bulursan bana söyle, niye böyle alev her yanım? Bu da geçer de, hepsi geçti Kaç kere söndü yangının? *** Bazen düşüremez insan kalbin ateşini Bazen yükseliyo' candan aşıp nefesimi Bulursan bana söyle, niye böyle alev her yanım? Bu da geçer de, hepsi geçti Kaç kere söndü yangının? *** Bulursan bana söyle, niye böyle alev her yanım? Bu da geçer de, hepsi geçti