Melike Şahin

Ah bilirim var dediğin bin hikaye bini de yalan Ben değilim en güzeli şimdiye dek gördüklerinin Bile bile kanmak iyi geliyor hepimize Eni konu girdap, çıkarım sandım isteyince *** Yamayamıyorum deliğini kalbin Yana yakıla düşüyorum uykuya Tam dalacakken gelme izinsiz Rüyamda bir el, belli belirsiz Aynı tarifsiz buruk his *** Yamayamıyorum deliğini kalbin Yana yakıla düşüyorum uykuya Tam dalacakken gelme izinsiz Rüyamda bir el, belli belirsiz Aynı tarifsiz buruk his *** İnci gibi işliyorum iğneleri yastığına Saklanıyor gözlerin hep bir günahın arkasında *** Hançeri soksam sen gibi sessiz Rüyanda bir el belli belirsiz Sen de bil nasıl buruk his *** Yamayamıyorum deliğini kalbin Yana yakıla düşüyorum uykuya Tam dalacakken gelme izinsiz Rüyamda bir el, belli belirsiz Aynı tarifsiz buruk his