Nasır / Erhan Boraer Remix Şarkı Sözleri
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Melike Şahin
Nasır / Erhan Boraer Remix
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Ah bilirim var dediğin bin hikaye bini de yalan
Ben değilim en güzeli şimdiye dek gördüklerinin
Bile bile kanmak iyi geliyor hepimize
Eni konu girdap, çıkarım sandım isteyince
***
Yamayamıyorum deliğini kalbin
Yana yakıla düşüyorum uykuya
Tam dalacakken gelme izinsiz
Rüyamda bir el, belli belirsiz
Aynı tarifsiz buruk his
***
Yamayamıyorum deliğini kalbin
Yana yakıla düşüyorum uykuya
Tam dalacakken gelme izinsiz
Rüyamda bir el, belli belirsiz
Aynı tarifsiz buruk his
***
İnci gibi işliyorum iğneleri yastığına
Saklanıyor gözlerin hep bir günahın arkasında
***
Hançeri soksam sen gibi sessiz
Rüyanda bir el belli belirsiz
Sen de bil nasıl buruk his
***
Yamayamıyorum deliğini kalbin
Yana yakıla düşüyorum uykuya
Tam dalacakken gelme izinsiz
Rüyamda bir el, belli belirsiz
Aynı tarifsiz buruk his