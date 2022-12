Melike Şahin

Söyleyin de nasır tutmuş o kalbi beri gelsin Ben vuruldum onun aşkına bendim çiğnensin Ay tutuldu mendilimde dert olunca dokuz Bir ağıt yaktım derinden duymuyor ki yavuz *** Ben duramam, buralar dar efendi Fırtınalar boyum aştı da göğü deldi Ahımı al, sar sinene senin olsun Bir umudum var, onu da soldurmam be canım *** Ben duramam, buralar dar efendi Fırtınalar boyum aştı da göğü deldi Ahımı al, sar sinene senin olsun Bir umudum var, onu da soldurmam be canım Aman, bezdim aman *** Hep mi kadersiz hep mi imkansızlarda garip ömrüm Kaçarken düşmanımdan dost elinde neyi gördüm Ay tutuldu mendilimde dert olunca dokuz Bir ağıt yaktım derinden, uyanır dağ deniz *** Ben duramam, buralar dar efendi Fırtınalar boyum aştı da göğü deldi Ahımı al, sar sinene senin olsun Bir umudum var, onu da soldurmam be canım *** Ben duramam, buralar dar efendi Fırtınalar boyum aştı da göğü deldi Ahımı al, sar sinene senin olsun Bir umudum var, onu da soldurmam be canım Aman, bezdim aman