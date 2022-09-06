Melike Şahin

Nasır Şarkı Sözleri
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Söyleyin de nasır tutmuş o kalbi beri gelsin
Ben vuruldum onun aşkına bendim çiğnensin
Ay tutuldu mendilimde dert olunca dokuz
Bir ağıt yaktım derinden duymuyor ki yavuz
***
Ben duramam, buralar dar efendi
Fırtınalar boyum aştı da göğü deldi
Ahımı al, sar sinene senin olsun
Bir umudum var, onu da soldurmam be canım
***
Ben duramam, buralar dar efendi
Fırtınalar boyum aştı da göğü deldi
Ahımı al, sar sinene senin olsun
Bir umudum var, onu da soldurmam be canım
Aman, bezdim aman
***
Hep mi kadersiz hep mi imkansızlarda garip ömrüm
Kaçarken düşmanımdan dost elinde neyi gördüm
Ay tutuldu mendilimde dert olunca dokuz
Bir ağıt yaktım derinden, uyanır dağ deniz
***
Ben duramam, buralar dar efendi
Fırtınalar boyum aştı da göğü deldi
Ahımı al, sar sinene senin olsun
Bir umudum var, onu da soldurmam be canım
***
Ben duramam, buralar dar efendi
Fırtınalar boyum aştı da göğü deldi
Ahımı al, sar sinene senin olsun
Bir umudum var, onu da soldurmam be canım
Aman, bezdim aman