Melike Şahin

Bu evren içinde biliriz ölümlüyüz Yalan mı gördüğümüz? Belki de tanımaz kimse hiç olmadık ancak Bir yerde görülmüşüz Zamanın çehresi asıktı biz hep gülmeye gönüllüydük Bir yangının yanında buluşup senle konuşup görüşmüştük Biz ki hasreti edeple yaşarız Belki esefle taşırız Belki de alırız zamanı geriye kuşumuz kafeste kalır Küsmüş, yenilmiş aşk ki en başta babamı annemi tanır Kalsan sığdıramadım ondan, gitsen dünya yarım *** Olur mu? Doluya koysam durur mu? Neleri yüklendi omzum Demedi bir gün yoruldum *** Niye bu uyku Hüzünün üstüne kuruldu? Delinip geçilemez bir kanun Güneşi günümüze dar oldu *** Bana dişlerini gıcırdatma Bir temkinsiz yoldayız hep Bir şarkı mı mırıldansak? Bir yokluk ki azımsanmaz Geçmez yalnızlık sarılsak da Yarınlar var, yürünür belki hiç dağılmazsak *** Bana her şeyi bir unuttursan Kim teslim alır bulutlardan bu umudu İçimde koşup durma, ben yoruldum bir yerde öyle dursam Ölüm böyle buysa Yarınlar var, yürünür belki hiç dağılmazsak *** Sonra her şeyi çocuklaştırmak Bilirdik karşı çıkmaktı bu, büyüyüp yitmenin meşruluğuna Ve de her koşulunda Bir ömrün her rötuşunda Mezhepler, halklar buluştu sanki Sen gelip yanıma oturduğunda *** İnan ki bilmem elimde değil Nedendir ölüm diline değip Eğdirir başını önüne senin? Yıkık dökük bir evden çıktım Bir sabah içimden özlemi silip Yürüdüm düştüm umudum diri Ki bu tepside sunulmuş değil *** Olur mu? Doluya koysam durur mu? Neleri yüklendi omzum Demedi bir gün yoruldum *** Niye bu uyku Hüzünün üstüne kuruldu? Delinip geçilemez bir kanun Güneşi günümüze dar oldu *** Bana dişlerini gıcırdatma Bir temkinsiz yoldayız hep Bir şarkı mı mırıldansak? Bir yokluk ki azımsanmaz Geçmez yalnızlık sarılsak da Yarınlar var, yürünür belki hiç dağılmazsak *** Bana her şeyi bir unuttursan Kim teslim alır bulutlardan bu umudu içimde koşup durma Ben yoruldum bir yerde öyle dursam Ölüm böyle buysa Yarınlar var, yürünür belki hiç dağılmazsak *** Bırak Uzak yollara Bu düşü al Bu düşü al