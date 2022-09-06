Melike Şahin

Öpmem Lazım Şarkı Sözleri
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Öpmem lazım her santimini tek tek tek tek tek tek tek tek
Görmen lazım nasıl dayandım çok zor çok zor çok çok çok zor
Bal küplerini dizmiş ağıza tek tek tek tek tek tek tek tek
Üst dudaktan bir yol verdim geç geç geç geç geç geç geç geç
**
Aman
Beni öldürür
Başı döndürür
Onun afili aşkı
Aman
İçi azdırır
Gönül kızdırır
Sorsan haberi yok
***
Bilse nasıl kaynıyor
İçim çiçekle doluyor
Cennetimi sererim ona korkmam
***
Öpmem lazım her santimini tek tek tek tek tek tek tek tek
Görmen lazım nasıl dayandım çok zor çok zor çok çok çok zor
Bal küplerini dizmiş ağıza tek tek tek tek tek tek tek tek
Üst dudaktan bir yol verdim geç geç geç geç geç geç geç geç
***
Aman
Kapımı çal beni al
Daha uzun duramam,
Koş gel vaktimiz dar
***
Bilse nasıl kaynıyor
İçim çiçekle doluyor
Cennetimi sererim ona korkmam
***
Öpmem lazım her santimini tek tek tek tek tek tek tek tek
Görmen lazım nasıl dayandım çok zor çok zor çok çok çok zor
Bal küplerini dizmiş ağıza tek tek tek tek tek tek tek tek
Üst dudaktan bir yol verdim geç geç geç geç geç geç geç geç
***
Öpmem lazım her santimini tek tek tek tek tek tek tek tek
Görmen lazım nasıl dayandım çok zor çok zor çok çok çok zor
Bal küplerini dizmiş ağıza tek tek tek tek tek tek tek tek
Üst dudaktan bir yol verdim geç geç geç geç geç geç geç geç