Melike Şahin

Öpmem lazım her santimini tek tek tek tek tek tek tek tek Görmen lazım nasıl dayandım çok zor çok zor çok çok çok zor Bal küplerini dizmiş ağıza tek tek tek tek tek tek tek tek Üst dudaktan bir yol verdim geç geç geç geç geç geç geç geç ** Aman Beni öldürür Başı döndürür Onun afili aşkı Aman İçi azdırır Gönül kızdırır Sorsan haberi yok *** Bilse nasıl kaynıyor İçim çiçekle doluyor Cennetimi sererim ona korkmam *** Öpmem lazım her santimini tek tek tek tek tek tek tek tek Görmen lazım nasıl dayandım çok zor çok zor çok çok çok zor Bal küplerini dizmiş ağıza tek tek tek tek tek tek tek tek Üst dudaktan bir yol verdim geç geç geç geç geç geç geç geç *** Aman Kapımı çal beni al Daha uzun duramam, Koş gel vaktimiz dar *** Bilse nasıl kaynıyor İçim çiçekle doluyor Cennetimi sererim ona korkmam *** Öpmem lazım her santimini tek tek tek tek tek tek tek tek Görmen lazım nasıl dayandım çok zor çok zor çok çok çok zor Bal küplerini dizmiş ağıza tek tek tek tek tek tek tek tek Üst dudaktan bir yol verdim geç geç geç geç geç geç geç geç *** Öpmem lazım her santimini tek tek tek tek tek tek tek tek Görmen lazım nasıl dayandım çok zor çok zor çok çok çok zor Bal küplerini dizmiş ağıza tek tek tek tek tek tek tek tek Üst dudaktan bir yol verdim geç geç geç geç geç geç geç geç