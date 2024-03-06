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7/24 Dinle Melike Şahin
Pusulam Rüzgar

Pusulam Rüzgar

Türkçe Pop Müzik

14 Parça | 51:58
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Pusulam Rüzgar

Şarkı Sözleri Melike Şahin 04:08
02

Tutuşmuş Beraber

Şarkı Sözleri Melike Şahin 04:07
03

Deli Kan

Şarkı Sözleri Melike Şahin 04:06
04

Bedelini Ödedim

Şarkı Sözleri Melike Şahin 03:45
05

Olur mu?

Şarkı Sözleri Melike Şahin 03:37
06

Hepsi Geçti

Şarkı Sözleri Melike Şahin 04:19
07

Nasır

Şarkı Sözleri Melike Şahin 04:30
08

Serim

Şarkı Sözleri Melike Şahin 01:19
09

Hançer

Şarkı Sözleri Melike Şahin 03:33
10

Geri Ver

Şarkı Sözleri Melike Şahin 04:26
... KAPAT
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