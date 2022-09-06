Melike Şahin

Sen yine bildiğin gülü kokla Benim çoktan günüm belli Hem annem hem babam sendin Böyle ufalanma merhem elindeydi *** Gelmedi elimden Dökülemedi inan dilimden Susuyorsam bir bildiğimden Sevdiğimden, gördüğümden *** Tutuşmuş beraber, ellerimiz yangın ezelden Gidiyorsam çok sevmekten Yanmaktan, ölmekten *** Gelmedi elimden Dökülemedi inan dilimden Susuyorsam bir bildiğimden Sevdiğimden, gördüğümden *** Tutuşmuş beraber, ellerimiz yangın ezelden Gidiyorsam çok sevmekten Yanmaktan, ölmekten *** Bir dermanı çok görüp de Boynu büküp gittin içe sinip de Ayağımdan kaydı gitti Toprağım sendin, depremim de *** Gelmedi elimden Dökülemedi inan dilimden Susuyorsam bir bildiğimden Sevdiğimden, gördüğümden *** Tutuşmuş beraber, ellerimiz yangın ezelden Gidiyorsam çok sevmekten Yanmaktan, ölmekten *** Gelmedi elimden Dökülemedi inan dilimden Susuyorsam bir bildiğimden Sevdiğimden, gördüğümden *** Tutuşmuş beraber, ellerimiz yangın ezelden Gidiyorsam çok sevmekten Yanmaktan, ölmekten