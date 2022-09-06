Tutuşmuş Beraber Şarkı Sözleri
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Melike Şahin
Tutuşmuş Beraber
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Sen yine bildiğin gülü kokla
Benim çoktan günüm belli
Hem annem hem babam sendin
Böyle ufalanma merhem elindeydi
***
Gelmedi elimden
Dökülemedi inan dilimden
Susuyorsam bir bildiğimden
Sevdiğimden, gördüğümden
***
Tutuşmuş beraber, ellerimiz yangın ezelden
Gidiyorsam çok sevmekten
Yanmaktan, ölmekten
***
Gelmedi elimden
Dökülemedi inan dilimden
Susuyorsam bir bildiğimden
Sevdiğimden, gördüğümden
***
Tutuşmuş beraber, ellerimiz yangın ezelden
Gidiyorsam çok sevmekten
Yanmaktan, ölmekten
***
Bir dermanı çok görüp de
Boynu büküp gittin içe sinip de
Ayağımdan kaydı gitti
Toprağım sendin, depremim de
***
Gelmedi elimden
Dökülemedi inan dilimden
Susuyorsam bir bildiğimden
Sevdiğimden, gördüğümden
***
Tutuşmuş beraber, ellerimiz yangın ezelden
Gidiyorsam çok sevmekten
Yanmaktan, ölmekten
***
Gelmedi elimden
Dökülemedi inan dilimden
Susuyorsam bir bildiğimden
Sevdiğimden, gördüğümden
***
Tutuşmuş beraber, ellerimiz yangın ezelden
Gidiyorsam çok sevmekten
Yanmaktan, ölmekten